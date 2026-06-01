Как-то Мерил Стрип, которая недавно вернулась к одной из культовых ролей в фильме "Дьявол носит Prada", говорила, что она не умеет петь, а точнее – ее голос ниже среднего. Поэтому в тиктоке завирусились отрывки, где актриса поет в мюзикле "Мамма MIA!". Каждый, кто послушает ее пение, говорит, что знаменитость очень сильно преуменьшает свои таланты. Из-за такой актуальности 24 Канал решил подробнее рассказать о ленте далее в материале.
"Мамма MIA!" – что известно о фильме?
Жанр: мюзикл, романтическая комедия
Год выхода: 2008
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссер: Филлида Ллойд
В главных ролях:
- Мерил Стрип – Донна Шеридан;
- Аманда Сейфрид – Софи;
- Пирс Броснан – Сэм;
- Колин Ферт – Гарри;
- Стеллан Скарсгард – Билл;
- Кристин Барански – Таня;
- Джули Уолтерс – Рози;
- Доминик Купер – Скай.
Сюжет фильма
События разворачиваются на живописном греческом острове. Главная героиня Софи готовится к свадьбе и очень сильно хочет узнать, кто ее настоящий отец. Девушка тайно приглашает трех бывших возлюбленных своей матери – Гарри, Сэма и Билла. Каждый из них потенциально может быть ее отцом.
Вся история разворачивается через песни группы ABBA, которые и двигают сюжет.
"Мамма MIA!": смотрите онлайн трейлер фильма
Особенности фильма
- Он построен на песнях группы ABBA;
- Формат "jekebox musical" – хиты написаны не для сюжета, а "встроены" в историю";
- Многие сцены сняты как отдельные музыкальные номера;
- Съемки проходили на острове Скопелос.
Мерил Стрип поет в фильме "Мамма MIA!": смотрите видео онлайн
Интересные факты
- Фильм стал одним из самых успешных мюзиклов всех времен, собрав более 700 миллионов долларов в мире;
- Многие актеры не были профессиональными певцами, что добавило фильму забавного шарма;
- Мерил Стрип даже получила положительные отзывы от участников группы ABBA;
- В 2018 году вышло продолжение фильма "Mamma Mia! Here We Go Again".
"Mamma Mia!" – это яркий музыкальный фильм о семье, любви и поиск себя, который держится на энергии ABBA, солнечных пейзажах Греции и легкой, жизнерадостной атмосфере.