Якось Меріл Стріп, яка нещодавно повернулась до однієї з культових ролей у фільмі "Диявол носить Prada", казала, що вона не вміє співати, а точніше – її голос нижче середнього. Через це у тіктоці завірусились уривки, де акторка співає у мюзиклі "Мамма MIA!". Кожен, хто послухає її спів, каже, що знаменитість дуже сильно применшує свої таланти. Через таку актуальність 24 Канал вирішив детальніше розповісти про стрічку далі у матеріалі.

"Мамма MIA!" – що відомо про фільм?

Жанр: мюзикл, романтична комедія

Рік виходу: 2008

Рейтинг IMDb: 6,5

Режисер: Філліда Ллойд

У головних ролях:

Меріл Стріп – Донна Шерідан;

Аманда Сейфрід – Софі;

Пірс Броснан – Сем;

Колін Ферт – Гаррі;

Стеллан Скарсгард – Білл;

Крістін Баранскі – Таня;

Джулі Волтерс – Розі;

Домінік Купер – Скай.

Сюжет фільму

Події розгортаються на мальовничому грецькому острові. Головна героїня Софі готується до весілля і дуже сильно хоче дізнатись, хто її справжній батько. Дівчина таємно запрошує трьох колишніх коханих своєї матері – Гаррі, Сема та Білла. Кожен із них потенційно може бути її батьком.

Уся історія розгортається через пісні гурту ABBA, які і рухають сюжет.

Особливості фільму

Він побудований на піснях гурту ABBA;

Формат "jekebox musical" – хіти написані не для сюжету, а "вбудовані" в історію";

Багато сцен знято як окремі музичні номери;

Зйомки проходили на острові Скопелос.

Цікаві факти

Фільм став одним із найуспішніших мюзиклів усіх часів, зібравши понад 700 мільйонів доларів у світі;

Багато акторів не були професійними співаками, що додало фільму кумедного шарму;

Меріл Стріп навіть отримала позитивні відгуки від учасників гурту ABBA;

У 2018 році вийшло продовження фільму "Mamma Mia! Here We Go Again".

"Mamma Mia!" – це яскравий музичний фільм про сім'ю, кохання та пошук себе, який тримається на енергії ABBA, сонячних пейзажах Греції та легкій, життєрадісній атмосфері.