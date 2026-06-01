Якось Меріл Стріп, яка нещодавно повернулась до однієї з культових ролей у фільмі "Диявол носить Prada", казала, що вона не вміє співати, а точніше – її голос нижче середнього. Через це у тіктоці завірусились уривки, де акторка співає у мюзиклі "Мамма MIA!". Кожен, хто послухає її спів, каже, що знаменитість дуже сильно применшує свої таланти. Через таку актуальність 24 Канал вирішив детальніше розповісти про стрічку далі у матеріалі.

Жанр: мюзикл, романтична комедія

Рік виходу: 2008

Рейтинг IMDb: 6,5

Режисер: Філліда Ллойд

У головних ролях:

  • Меріл Стріп – Донна Шерідан;
  • Аманда Сейфрід – Софі;
  • Пірс Броснан – Сем;
  • Колін Ферт – Гаррі;
  • Стеллан Скарсгард – Білл;
  • Крістін Баранскі – Таня;
  • Джулі Волтерс – Розі;
  • Домінік Купер – Скай.

Події розгортаються на мальовничому грецькому острові. Головна героїня Софі готується до весілля і дуже сильно хоче дізнатись, хто її справжній батько. Дівчина таємно запрошує трьох колишніх коханих своєї матері – Гаррі, Сема та Білла. Кожен із них потенційно може бути її батьком.

Уся історія розгортається через пісні гурту ABBA, які і рухають сюжет.

"Мамма MIA!": дивіться онлайн трейлер фільму

  • Він побудований на піснях гурту ABBA;
  • Формат "jekebox musical" – хіти написані не для сюжету, а "вбудовані" в історію";
  • Багато сцен знято як окремі музичні номери;
  • Зйомки проходили на острові Скопелос.

Меріл Стріп співає у фільмі "Мамма MIA!": дивіться відео онлайн

  • Фільм став одним із найуспішніших мюзиклів усіх часів, зібравши понад 700 мільйонів доларів у світі;
  • Багато акторів не були професійними співаками, що додало фільму кумедного шарму;
  • Меріл Стріп навіть отримала позитивні відгуки від учасників гурту ABBA;
  • У 2018 році вийшло продовження фільму "Mamma Mia! Here We Go Again".

"Mamma Mia!" – це яскравий музичний фільм про сім'ю, кохання та пошук себе, який тримається на енергії ABBA, сонячних пейзажах Греції та легкій, життєрадісній атмосфері.