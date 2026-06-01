Якось Меріл Стріп, яка нещодавно повернулась до однієї з культових ролей у фільмі "Диявол носить Prada", казала, що вона не вміє співати, а точніше – її голос нижче середнього. Через це у тіктоці завірусились уривки, де акторка співає у мюзиклі "Мамма MIA!". Кожен, хто послухає її спів, каже, що знаменитість дуже сильно применшує свої таланти. Через таку актуальність 24 Канал вирішив детальніше розповісти про стрічку далі у матеріалі.
Цікаво 2 атмосферні фільми, які треба подивитись у перший день літа
"Мамма MIA!" – що відомо про фільм?
Жанр: мюзикл, романтична комедія
Рік виходу: 2008Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Рейтинг IMDb: 6,5
Режисер: Філліда Ллойд
У головних ролях:
- Меріл Стріп – Донна Шерідан;
- Аманда Сейфрід – Софі;
- Пірс Броснан – Сем;
- Колін Ферт – Гаррі;
- Стеллан Скарсгард – Білл;
- Крістін Баранскі – Таня;
- Джулі Волтерс – Розі;
- Домінік Купер – Скай.
Сюжет фільму
Події розгортаються на мальовничому грецькому острові. Головна героїня Софі готується до весілля і дуже сильно хоче дізнатись, хто її справжній батько. Дівчина таємно запрошує трьох колишніх коханих своєї матері – Гаррі, Сема та Білла. Кожен із них потенційно може бути її батьком.
Уся історія розгортається через пісні гурту ABBA, які і рухають сюжет.
"Мамма MIA!": дивіться онлайн трейлер фільму
Особливості фільму
- Він побудований на піснях гурту ABBA;
- Формат "jekebox musical" – хіти написані не для сюжету, а "вбудовані" в історію";
- Багато сцен знято як окремі музичні номери;
- Зйомки проходили на острові Скопелос.
Меріл Стріп співає у фільмі "Мамма MIA!": дивіться відео онлайн
Цікаві факти
- Фільм став одним із найуспішніших мюзиклів усіх часів, зібравши понад 700 мільйонів доларів у світі;
- Багато акторів не були професійними співаками, що додало фільму кумедного шарму;
- Меріл Стріп навіть отримала позитивні відгуки від учасників гурту ABBA;
- У 2018 році вийшло продовження фільму "Mamma Mia! Here We Go Again".
"Mamma Mia!" – це яскравий музичний фільм про сім'ю, кохання та пошук себе, який тримається на енергії ABBA, сонячних пейзажах Греції та легкій, життєрадісній атмосфері.