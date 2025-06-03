Чтобы найти мотивацию: что посмотреть выпускникам, когда опускаются руки

У каждого в жизни случаются переломные периоды. Время испытаний, время, когда опускаются руки и кажется, что пути дальше больше нет.

В такие периоды важно сделать паузу и найти мотивацию. Если вы выпускник, который волнуется за свое будущее, или просто человек, который потерял смысл жизни, Кино 24 собрали для вас подборку крутых фильмов, которые помогут найти это решение.

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"В погоне за счастьем"

Это биографическая драма, основана на реальной истории, которая случилась во времена Великой американской депрессии 30-х годов.

В центре сюжета Крис Гарнер, который остался на руках с маленьким ребенком, без собственного жилья и никаких средств к существованию. Однако он не просто смог выжить, а стал настоящим миллионером.

Мужчина начал свой путь с проживания в общественном туалете вокзала Сан-Франциско, а в результате получил работу, на которой заработал целое состояние. Поэтому, если вам не хватает мотивации для жизни, вам точно стоит выбрать для просмотра именно эту ленту.

"В погоне за счастьем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семь душ"

В центре сюжета драма Бен, который является торговым агентом и уже долго тратит свою жизнь на то, что живет прошлым и сожалеет о том, чего не сделал, чего не сказал и тому подобное. Он находится в постоянной депрессии и упадке. Апатия – это его постоянное состояние.

И когда жизнь катится на самое дно, он знакомится с Эмели. Она становится настоящим лучиком света в его жизни и доказывает Бену, что большая любовь и настоящая любовь способны вытащить человека из самого упадка.

"Семь душ": смотрите онлайн трейлер фильма

"Всегда говори "Да""

Эта комедийно-мелодраматическая лента идеально подойдет для всех тех, которые боятся рисковать, пробовать что-то новое и отвечать "да" на любые предложения.

Именно так вел себя депрессивный главный герой, который привык говорить слово "нет": то ли друзьям, которые его куда-то зовут, или близким, которые приглашают его окунуться в какое-то приключение.

Но однажды все меняется. Теперь он решает отвечать согласием на все предложения. И только время покажет, к чему это может привести.

"Всегда говори "Да"": смотрите онлайн трейлер фильма

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