Что посмотреть с детьми на каникулах: 10 интересных фильмов и сериалов для всей семьи
- Статья предлагает список из 10 фильмов и сериалов для семейного просмотра во время каникул.
- В подборку входят как новые, так и знакомые всем ленты, включая "Стражи Рождества" и "Гарри Поттер и философский камень".
В холодное время и во время сильных морозов украинские школьники сейчас находятся на каникулах. Поэтому родителям нужно чем-то занять себя и детей.
Идеальным вариантом может стать просмотр интересного фильма или сериала, который понравится людям любого возраста. В материале 24 Канала мы собрали подборку именно таких лент.
Какие фильмы и сериалы посмотреть с детьми на каникулах?
В нашей подборке вы найдете фильмы и сериалы, которые станут идеальным вариантом для семейного просмотра вместе с детьми. В этом списке есть как новые ленты, так и давно всем знакомые. Однако все они точно смогут объединить перед экраном всю семью и подарить приятные эмоции.
В подборку вошли украинские и зарубежные фильмы, сериалы и мультфильмы, среди которых каждый найдет своего фаворита. Среди лент, которые стоит посмотреть всей семьей, – такие:
- "Стражи Рождества"
- "Новогодняя кувырком"
- "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"
- "Сексуальное образование"
- "Душа"
- "Гарри Поттер и философский камень"
- "Хатико: Верный друг"
- "Ночь в музее"
- "Как приручить дракона"
- "Вверх"
Ищите ленту для вашей семьи и собирайтесь перед экранами уже сегодня.
Какие старые мультфильмы можно посмотреть с детьми?
Ранее мы также писали о старых мультфильмах, которые погрузят вас в настоящую ностальгию. Эти ленты также могут быть отличным выбором для просмотра с детьми:
- "Леди и Блудко", 1955
- "101 далматинец", 1961
- "Рапунцель: Запутанная история", 2016
Выбирайте ленту для просмотра и устройте себе настоящий вечер кино.