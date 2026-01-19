Идеальным вариантом может стать просмотр интересного фильма или сериала, который понравится людям любого возраста. В материале 24 Канала мы собрали подборку именно таких лент.

Советуем "Это просто шедевр": первые отзывы украинцев на новейший детективный триллер "Тихая Нава"

Какие фильмы и сериалы посмотреть с детьми на каникулах?

В нашей подборке вы найдете фильмы и сериалы, которые станут идеальным вариантом для семейного просмотра вместе с детьми. В этом списке есть как новые ленты, так и давно всем знакомые. Однако все они точно смогут объединить перед экраном всю семью и подарить приятные эмоции.

В подборку вошли украинские и зарубежные фильмы, сериалы и мультфильмы, среди которых каждый найдет своего фаворита. Среди лент, которые стоит посмотреть всей семьей, – такие:

"Стражи Рождества"

"Новогодняя кувырком"

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"

"Сексуальное образование"

"Душа"

"Гарри Поттер и философский камень"

"Хатико: Верный друг"

"Ночь в музее"

"Как приручить дракона"

"Вверх"

Ищите ленту для вашей семьи и собирайтесь перед экранами уже сегодня.

Какие старые мультфильмы можно посмотреть с детьми?

Ранее мы также писали о старых мультфильмах, которые погрузят вас в настоящую ностальгию. Эти ленты также могут быть отличным выбором для просмотра с детьми:

"Леди и Блудко", 1955

"101 далматинец", 1961

"Рапунцель: Запутанная история", 2016

Выбирайте ленту для просмотра и устройте себе настоящий вечер кино.