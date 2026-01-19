Ідеальним варіантом може стати перегляд цікавого фільму чи серіалу, який сподобається людям будь-якого віку. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку саме таких стрічок.
Радимо "Це просто шедевр": перші відгуки українців на найновіший детективний трилер "Тиха Нава"
Які фільми та серіали подивитись з дітьми на канікулах?
У нашій добірці ви знайдете фільми та серіали, які стануть ідеальним варіантом для сімейного перегляду разом із дітьми. У цьому списку є як нові стрічки, так і давно всім знайомі. Однак усі вони точно зможуть об'єднати перед екраном усю родину та подарувати найприємніші емоції.
До добірки увійшли українські й закордонні фільми, серіали та мультфільми, серед яких кожен знайде свого фаворита. Серед стрічок, які варто подивитися всією сім'єю, – такі:
- "Вартові Різдва"
- "Новорічна шкереберть"
- "Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа"
- "Сексуальна освіта"
- "Душа"
- "Гаррі Поттер і філософський камінь"
- "Хатіко: Вірний друг"
- "Ніч у музеї"
- "Як приборкати дракона"
- "Вгору"
Шукайте стрічку для вашої сім'ї та гуртуйтесь перед екранами уже сьогодні.
Які старі мультфільми можна подивитись з дітьми?
Раніше ми також писали про старі мультфільми, які занурять вас у справжню ностальгію. Ці стрічки також можуть бути відмінним вибором для перегляду з дітьми:
- "Леді та Блудько", 1955
- "101 далматинець", 1961
- "Рапунцель: Заплутана історія", 2016
Обирайте стрічку для перегляду та влаштуйте собі справжній вечір кіно.