Ідеальним варіантом може стати перегляд цікавого фільму чи серіалу, який сподобається людям будь-якого віку. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку саме таких стрічок.

Які фільми та серіали подивитись з дітьми на канікулах?

У нашій добірці ви знайдете фільми та серіали, які стануть ідеальним варіантом для сімейного перегляду разом із дітьми. У цьому списку є як нові стрічки, так і давно всім знайомі. Однак усі вони точно зможуть об'єднати перед екраном усю родину та подарувати найприємніші емоції.

До добірки увійшли українські й закордонні фільми, серіали та мультфільми, серед яких кожен знайде свого фаворита. Серед стрічок, які варто подивитися всією сім'єю, – такі:

"Вартові Різдва"

"Новорічна шкереберть"

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа"

"Сексуальна освіта"

"Душа"

"Гаррі Поттер і філософський камінь"

"Хатіко: Вірний друг"

"Ніч у музеї"

"Як приборкати дракона"

"Вгору"

Шукайте стрічку для вашої сім'ї та гуртуйтесь перед екранами уже сьогодні.

Які старі мультфільми можна подивитись з дітьми?

Раніше ми також писали про старі мультфільми, які занурять вас у справжню ностальгію. Ці стрічки також можуть бути відмінним вибором для перегляду з дітьми:

"Леді та Блудько", 1955

"101 далматинець", 1961

"Рапунцель: Заплутана історія", 2016

Обирайте стрічку для перегляду та влаштуйте собі справжній вечір кіно.