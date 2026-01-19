Що подивитися з дітьми на канікулах: 10 цікавих фільмів та серіалів для всієї сім'ї

У холодну пору та під час сильних морозів українські школярі зараз перебувають на канікулах. Тож батькам потрібно чимось зайняти себе та дітей.

Ідеальним варіантом може стати перегляд цікавого фільму чи серіалу, який сподобається людям будь-якого віку. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку саме таких стрічок.

Радимо "Це просто шедевр": перші відгуки українців на найновіший детективний трилер "Тиха Нава"

Які фільми та серіали подивитись з дітьми на канікулах?

У нашій добірці ви знайдете фільми та серіали, які стануть ідеальним варіантом для сімейного перегляду разом із дітьми. У цьому списку є як нові стрічки, так і давно всім знайомі. Однак усі вони точно зможуть об'єднати перед екраном усю родину та подарувати найприємніші емоції.

До добірки увійшли українські й закордонні фільми, серіали та мультфільми, серед яких кожен знайде свого фаворита. Серед стрічок, які варто подивитися всією сім'єю, – такі:

"Вартові Різдва"

"Новорічна шкереберть"

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа"

"Сексуальна освіта"

"Душа"

"Гаррі Поттер і філософський камінь"

"Хатіко: Вірний друг"

"Ніч у музеї"

"Як приборкати дракона"

"Вгору"

Шукайте стрічку для вашої сім'ї та гуртуйтесь перед екранами уже сьогодні.

Які старі мультфільми можна подивитись з дітьми?

Раніше ми також писали про старі мультфільми, які занурять вас у справжню ностальгію. Ці стрічки також можуть бути відмінним вибором для перегляду з дітьми:

"Леді та Блудько", 1955

"101 далматинець", 1961

"Рапунцель: Заплутана історія", 2016

Обирайте стрічку для перегляду та влаштуйте собі справжній вечір кіно.