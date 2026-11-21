Семейный киновечер – это всегда маленькое испытание. Дети хотят приключений, родители – чего-то интересного, а кто-то обязательно предлагает в третий раз посмотреть мультфильм, который все уже знают наизусть. К счастью, Голливуд иногда вспоминает, что кино можно снимать не только о супергероях, апокалипсисе и разводах миллионеров.

"24 Канал" собрал пять увлекательных семейных фильмов, в которых есть волшебные миры, забавные животные, опасные приключения и истории, способные тронуть даже самых суровых взрослых. И главное – эти фильмы вряд ли заставят родителей тайком листать телефон уже на десятой минуте.

"Книга джунглей", 2016

Жанр: приключения, фэнтези, семейный.

IMDb: 7,3



Маленький Маугли вырос среди волков в диких джунглях и считает их своей настоящей семьей. Однако его беззаботная жизнь заканчивается, когда опасный тигр Шер-Хан решает избавиться от мальчика. Вместе с мудрой пантерой Багирой и жизнерадостным медведем Балу Маугли отправляется в путешествие, полное опасностей, необычных знакомств и неожиданных открытий.

Почему стоит посмотреть: невероятно реалистичные животные, зрелищные джунгли и приключения, которые захватывают с первых минут. Фильм напоминает, что настоящая семья – это не всегда те, с кем у тебя общая кровь.



"Книга джунглей": смотреть трейлер

"Дулиттл", 2020

Жанр: приключения, комедия, фэнтези, семейный.

IMDb: 5,6



Эксцентричный ветеринар Джон Дулиттл обладает необычным даром – он понимает язык животных. После смерти жены мужчина уединяется в своем поместье, где его окружают многочисленные пушистые, пернатые и не слишком воспитанные друзья. Однако когда королева Англии тяжело заболевает, Дулиттлу приходится отправиться в опасное путешествие на поиски загадочного лекарства.

Почему стоит посмотреть: Роберт Дауни-младший без костюма Железного человека, зато в компании болтливого попугая, пугливой гориллы и белого медведя. Фильм не претендует на звание кинематографического шедевра, но предлагает красочные приключения, забавных животных и немало шуток для детей.



"Дулиттл": смотреть трейлер

"Будущий король", 2019

Жанр: приключения, фэнтези, семейный.

IMDb: 6,1



Обычный британский школьник Алекс случайно находит легендарный меч короля Артура – Экскалибур. И пока мальчик пытается понять, как вернуться к нормальной жизни, выясняется, что именно ему суждено спасти мир от могущественной колдуньи Морганы. Вместе с друзьями и волшебником Мерлином он отправляется навстречу приключениям.

Почему стоит посмотреть: рыцари , магия, сражения и древние пророчества в современном мире. Особенно понравится детям, которые хотя бы раз представляли себя героями фантастических приключений. А еще это прекрасное напоминание о том, что даже обычный школьник может спасти человечество, хотя домашнее задание от этого никто не отменял.



"Будущий король": смотреть трейлер

"Чародейка", 2014

Жанр: фэнтези, приключения, семейный.

IMDb: 6,9



Могущественная волшебница Малефисента когда-то была доброй защитницей волшебного леса. Однако предательство человека, которому она доверяла, превращает ее в жестокую владычицу, полную жажды мести. Она накладывает проклятие на новорожденную принцессу Аврору, но впоследствии начинает сомневаться в собственном решении.

Почему стоит посмотреть: Анджелина Джоли с рогами, огромными крыльями и взглядом, от которого даже драконы вели бы себя вежливее. Но за эффектной картинкой скрывается трогательная история о предательстве, прощении и настоящей любви. Фильм также доказывает, что не все сказочные злодеи рождаются злыми – иногда их просто очень сильно разочаровывают люди.



"Ведьма": смотреть трейлер

"Мы купили зоопарк", 2011

Жанр: семейная драма, комедия, приключения.

IMDb: 7,0

После смерти жены журналист Бенджамин Ми пытается начать новую жизнь вместе с двумя детьми. В поисках нового дома он неожиданно покупает целый зоопарк. Теперь семье предстоит не только обустроиться на новом месте, но и спасти десятки животных, а также восстановить запущенное заведение.

Почему стоит посмотреть: теплая, добрая и местами очень трогательная история о семье, которая пытается пережить утрату и обрести новый смысл жизни. Здесь хватает забавных ситуаций, милых животных и моментов, когда даже взрослым захочется обнять своих детей. А еще фильм убедительно объясняет, почему импульсивные покупки лучше ограничить шоколадкой, а не целым зоопарком.



"Мы купили зоопарк": смотреть трейлер

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