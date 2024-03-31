В новой подборке Кино 24 есть ленты разных жанров, среди которых каждый найдет то, что ищет. Поэтому выбирайте кино на свой вкус и наслаждайтесь этими теплыми выходными.

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"Скоростной поезд"

Для любителей экшн-триллеров рекомендуем американский боевик "Скоростной поезд" от режиссера Дэвида Литча ("Джон Уик", "Атомная Блондинка"). Это адаптация романа "Жук Мария" японского писателя Котаро Исаки. А главную роль в фильме исполняет невероятный Брэд Питт. Пятеро наемных убийц на борту скоростного поезда в Японии обнаруживают, что их миссии имеют нечто общее. Поэтому убийцы должны выяснить, кто и с какой целью их собрал в одном месте. Лента полна потрясающих поворотов сюжета, ярких характеров героев, юмора и иронии.

"Скоростной поезд": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Билет в рай"

Если вы хотите легкое кино на вечер, то вам подойдет романтическая комедия "Билет в рай". Замечательный актерский состав – Джулия Робертс с Джорджем Клуни и невероятные пейзажи острова Бали подарят вам хорошее настроение на все выходные.

Лента рассказывает о разведенной паре, которая объединяется и отправляется на Бали, чтобы помешать своей дочери сделать ту же ошибку, которую, по их мнению, они сделали 25 лет назад.

"Билет в рай": смотрите онлайн трейлер фильма

"Довбуш"

Также рекомендуем качественное украинское кино – исторический украинский фильм от режиссера Олеся Санина – "Довбуш". Эта лента рассказывает о жизни известного предводителя повстанцев в Карпатах – Олексы Довбуша. Прекрасно экранизированная легенда об украинском герое, который борется за независимость своих людей против захватчиков, несомненно, очень актуальна в настоящее время.

Лента получилась динамичной и осовремененной, что делает ее еще более увлекательной. Зрелищные кадры, великолепная игра актеров, колоритные локации и костюмы подарят вам незабываемые впечатления.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

"Путешествие хорошего пса"

Для семейного просмотра предлагаем добрый и искренний фильм "Путешествие хорошего пса", где собака находит смысл своего существования в жизни людей, которых он встречает. Это американский комедийно-драматический семейный фильм режиссера Гейл Манкузо. Лента является продолжением фильма "Жизнь и цель собаки" 2017 года.

Это трогательный и эмоциональный фильм о псе Бейли, который каждый раз перерождается в другом теле. Это рассказ о глубокой связи между людьми и их домашними любимцами, о верности, любовь и о том, что собаки на самом деле являются лучшими друзьями человека.

"Путешествие хорошего пса": смотрите онлайн трейлер фильма

"Стражи Галактики 3"

Для любителей фантастики и супергеройских фильмов рекомендуем посмотреть третью, завершающую часть "Стражей Галактики". А те, кто не видел предыдущие две, как раз имеют возможность посмотреть всю трилогию. Стражи Галактики – это, пожалуй, лучшая группа супергероев из киновселенной Marvel.

Эта часть рассказывает о спасении Стражами своего друга енота Ракету и о его нелегком прошлом. Как всегда, интересный сюжет, любимые герои, достаточно драмы и при этом много юмора. Но главное, фильм имеет важный контекст о важности дружбы, поддержки, доверия и помощи в трудную минуту.

"Стражи Галактики 3": смотрите онлайн трейлер фильма

"Орион и Темряк"

Для детей интересным будет мультфильм "Орион и Темряк". Сценарий написал Чарли Кауфман ("Вечное сияние чистого разума", "Быть Джоном Малковичем") на основе одноименной детской книги Эммы Ярлетт 2014 года.

Орион – мальчик с бурным воображением, у которого много страхов, которые он записывает в свой дневник. Однажды ночью в своей спальне Орион встречает большое улыбающееся существо Темряка – воплощение его худшего страха. Темряк уставший от постоянных жалоб Ориона на него, поэтому предлагает отправиться в путешествие, чтобы помочь мальчику преодолеть его страхи, показав преимущества и чудеса ночи. Мультипликационный фильм будет интересным как детям, так и взрослым и подарит приятные эмоции.

"Орион и Темряк": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дюна. Часть вторая"

Если же на выходные вы бы хотели посмотреть новинку кино да еще и на большом экране, то рекомендуем фантастический боевик "Дюна. Часть вторая". Это продолжение кинокартины "Дюна" 2021 года. В первой киноадаптации было показано события из одноименного романа Фрэнка Герберта, которая охватывает примерно первую половину книги, начиная с прибытия Дома Атридес на планету Аракис и заканчивая атакой Дома Харконненов и бегством Пола Атрида (Тимоти Шаламе) в глубины пустынь к фременам.

Во второй части фильма раскрывается дальнейший путь Пола от иностранца до лидера фременов, развитие его связи с фременкой Чани (Зендея) и воплощение мести за убийство его отца.

Невероятные кадры и визуальные эффекты, интересный сюжет фильма и масштабные декорации, удивительные костюмы и саундтреки от легендарного Ганса Циммера, а также непревзойденный звездный состав, который критики назвали одной из самых сильных сторон второй части "Дюны". Это все гарантирует вам незабываемый поход в кинотеатр.

"Дюна. Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бедные создания" (18+)

На десерт оставили оскароносную ленту "Бедные создания" режиссера Йоргоса Лантимоса. Это невероятная история о фантастической эволюции молодой женщины Беллы Бакстер (в исполнении непревзойденной Эммы Стоун), которую вернул к жизни гениальный и неординарный ученый доктор Годвин Бакстер (Уиллем Дефо). Не желая оставаться запертой в четырех стенах, Белла убегает с бухгалтером Дунканом (Марк Руффало). В своем необычном путешествии она раскрывает для себя все стороны человеческой жизни.

"Бедные создания": смотрите онлайн трейлер фильма