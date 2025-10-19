Кино для всей семьи: 10 лучших фильмов, чтобы провести вечер вместе
- Статья предлагает подборку из 10 фильмов для семейного просмотра, включая "Хроники Нарнии", "Приключения Паддингтона" и "Мост в Терабитию".
- Среди других фильмов в списке есть "Девять жизней", "Колдунья" и мультфильмы от компании Walt Disney.
Время проведенное с близкими людьми – неоценимо. Как один из вариантов проведения совместного досуга может быть просмотр фильма, который сплотит у экрана всю семью.
От зловещих злодеев до настоящих героев, от конфликтов к дружбе, и от уныния до шага в счастливое будущее – именно такими должны быть фильмы для семейного просмотра. 24 Канал уже подготовил подборку кинолент, которые подойдут для совместного досуга.
Что посмотреть в семейном кругу?
"Хроники Нарнии", 2005
Во время войны четверо детей, Люси, Эдмунд, Сьюзан и Питер, находят волшебный шкаф, что переносит их в мир Нарнии. Эта страна попала под власть злой Белой Колдуньи, которая сделала ее вечно зимней. Вместе со львом Асланом дети вступают в битву за освобождение Нарнии, где каждый из них проходит свой путь мужества, предательства и искупления.
"Хроники Нарнии": смотрите онлайн трейлер фильма
"Приключения Паддингтона", 2014
Милый мишка из далеких джунглей Перу отправляется в Лондон в поисках нового дома. Там он знакомится с семьей Браунов, которая решает приютить его. Паддингтон постоянно попадает в забавные ситуации, и вдруг на него начинает охотиться охотница за чучелами животных…
"Приключения Паддингтона": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мост в Терабитию", 2007
Двое школьников создают в своем воображении волшебный мир под названием Терабития, куда убегают от реальности, школьных проблем и одиночества. В этом сказочном лесу они – король и королева, которые сражаются с вымышленными существами. Но сказка внезапно обрывается трагедией.
"Мост в Терабитию": смотрите онлайн трейлер фильма
"Девять жизней", 2016
Том Бренд – успешный бизнесмен, который постоянно занят работой и забывает о семье. В канун дня рождения дочери он покупает ей кота, но после несчастного случая оказывается... в теле этого животного! Чтобы вернуть себе человеческую жизнь, ему придется научиться состраданию, терпению и любви к близким.
"Девять жизней": смотрите онлайн трейлер фильма
"Колдунья", 2014
Когда-то добрая и искренняя фея становится жестокой после измены человека, которого искренне любила. Она накладывает проклятие на его дочь – новорожденную принцессу Аврору. Но со временем понимает, что девочка – единственная, кто может вернуть ей способность любить.
"Колдунья": смотрите онлайн трейлер фильма
Но это еще далеко не весь список, что можно посмотреть всей семьей.
- "Большой красный пес Клиффорд", 2021;
- "Мавка. Лесная песня", 2023;
- "Алиса в стране чудес", 2010 / "Алиса в Зазеркалье", 2016;
- "Оптом дешевле", 2003;
- "Лило и Стич", 2025.
Также рекомендуем посмотреть мультфильмы от компании Walt Disney, которые вернут в детство.