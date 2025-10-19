Час проведений з близькими людьми – неоціненний. Як один із варіантів проведення спільного дозвілля може бути перегляд фільму, який згуртує біля екрана всю родину.

Від зловісних лиходіїв до справжніх героїв, від конфліктів до дружби, і від зневіри до кроку у щасливе майбутнє – саме такими мають бути фільми для родинного перегляду. 24 Канал вже підготував добірку кінострічок, які підійдуть для спільного дозвілля.

Що подивитись у родинному колі?

"Хроніки Нарнії", 2005

Під час війни четверо дітей, Люсі, Едмунд, Сьюзан і Пітер, знаходять чарівну шафу, що переносить їх у світ Нарнії. Ця країна потрапила під владу злої Білої Чаклунки, яка зробила її вічно зимовою. Разом із левом Асланом діти вступають у битву за визволення Нарнії, де кожен із них проходить свій шлях мужності, зради та спокути.

"Пригоди Паддінгтона", 2014

Милий ведмедик із далеких джунглів Перу вирушає до Лондона у пошуках нового дому. Там він знайомиться з родиною Браунів, яка вирішує прихистити його. Паддінгтон постійно потрапляє в кумедні ситуації, та раптом на нього починає полювати мисливиця за опудалами тварин…

"Міст у Терабітію", 2007

Двоє школярів створюють у своїй уяві чарівний світ під назвою Терабітія, куди тікають від реальності, шкільних проблем і самотності. У цьому казковому лісі вони – король і королева, які борються з вигаданими істотами. Але казка раптово обривається трагедією.

"Дев'ять життів", 2016

Том Бренд – успішний бізнесмен, який постійно зайнятий роботою й забуває про сім'ю. У переддень дня народження доньки він купує їй кота, але після нещасного випадку опиняється… у тілі цієї тварини! Щоб повернути собі людське життя, йому доведеться навчитися співчуття, терпіння та любові до близьких.

"Чаклунка", 2014

Колись добра й щира фея стає жорстокою після зради людини, яку щиро кохала. Вона накладає прокляття на його доньку – новонароджену принцесу Аврору. Та з часом розуміє, що дівчинка – єдина, хто може повернути їй здатність любити.

Та це ще далеко не весь список, що можна переглянути всією родиною.

"Великий червоний пес Кліффорд", 2021;

"Мавка. Лісова пісня", 2023;

"Аліса у країні чудес", 2010 / "Аліса у Задзеркаллі", 2016;

"Оптом дешевше", 2003;

"Ліло і Стіч", 2025.

