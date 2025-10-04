У ці холодні осінні вечори пропонуємо згадати кілька з них, які точно повернуть у ту магічну атмосферу перших переглядів і змусять знову повірити у диво. Такі мультфільми знайдете у добірці на Кіно 24.

"Ліло і Стіч", 2002

Маленька гавайська дівчинка Ліло знаходить незвичайного "цуцика", який насправді виявляється інопланетним експериментом №626. Стіч створений для того, щоб руйнувати, але поруч із новою подругою навчається дружби, любові та поняттю "Охана" – сім'я, яка ніколи не залишить.

Це історія про прийняття й те, що навіть такі створіння заслуговують на шанс змінитись.

"Король Лев", 1994

Маленьке левенятко, на ім'я Сімба, зростає у світі безтурботних ігор, але після трагічної смерті батька змушений втікати з рідних земель. Його шлях – це історія дорослішання, боротьби з почуттям провини та прийняття відповідальності. Повернувшись, Сімба кидає виклик зраднику Шраму й відновлює справедливість у савані.

"Суперсімейка", 2004

Світ, у якому супергерої більше не потрібні, змушує родину Паррів жити "нормальним" життям. Але коли з'являється небезпечний лиходій, уся сім'я об'єднує свої сили – від непереможного містера Неймовірного до еластичної місис Еластики.

Це історія не лише про суперздібності, а й про сімейні цінності, підтримку та силу єдності.

"Коко", 2017

Хлопчик Мігель мріє стати музикантом, але в його родині музика заборонена. Випадково він потрапляє до потойбічного світу, де знайомиться зі своїми предками й відкриває правду про сімейні таємниці.

Це надзвичайно зворушливий мультик про пам'ять, любов до рідних і важливість традицій, який змушує плакати й усміхатись одночасно.

"Вольт", 2008

Собака Вольт усе життя вірить, що має суперсили, бо знімається у телевізійному шоу. Коли він випадково опиняється у реальному світі, де немає спецефектів, йому доводиться шукати та відкривати справжніх друзів і відданість.

