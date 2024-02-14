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"Месть от кутюр"
После 25 лет роскошная женщина Миртл возвращается в свой родной городок. Она покинула родной дом после обвинения в убийстве. Переживание трагедии прошлого для Миртл становится трудной задачей. Однако в ее родном городе ее ждут возможности для профессионального успеха и насыщенной личной жизни.
"Месть от кутюр": смотрите онлайн трейлер фильма
"Воспоминания о будущем"
1914 год. Вера Бриттен живет свою лучшую жизнь – отправляется в Оксфорд, имеет любящую семью и любимого человека. Однако все меняется, когда в их жизнь неожиданно приходит Первая мировая война, а братья, друзья и любимый Веры отправляются на фронт. Вера сама выбирает роль медсестры, помогая спасать раненых английских и немецких солдат.
"Воспоминания о будущем": смотрите онлайн трейлер фильма
"Прислуга"
Закон возникает тогда, когда его основой являются незыблемые моральные принципы, и это невозможно, если не выражать свои убеждения. Поэтому молодая девушка, только что окончившая университет и обладающая храбростью и талантом в области литературы, решает написать книгу о жизни афроамериканцев. Она становится одной из первых, кто начинает прокладывать путь к большим изменениям.
"Прислуга": смотрите онлайн трейлер фильма
"Молодая Виктория"
В истории мира мало кто может поспорить с влиятельностью и популярностью королевы Виктории, которая правила британским троном в течение 63 лет. В дополнение к политическим успехам, достигнутых Викторией, она также сумела осуществить то, что до сих пор оставалось недостижимым для многих монархинь – заключить счастливый брак, полный любви.
"Молодая Виктория": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дикая"
Шерил Стрейд, пережившая тяжелый развод и потерю матери, решает отправиться в одинокое путешествие длиной 1 800 км. Ее маршрут пролегает по Тихоокеанской тропе – туристическому маршруту, который проходит через труднодоступные горные хребты, удаленные от крупных населенных пунктов. Возможно, именно это путешествие подарит ей ощущение настоящего счастья.
"Дикая": смотрите онлайн трейлер фильма