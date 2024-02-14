Дивіться список фільмів на Кіно 24 та обирайте стрічку, яка складе вам компанію цього вечора.

Радимо Культові фільми про бокс, які подивитесь на одному диханні

"Помста від кутюр"

Після 25 років розкішна жінка Міртл повертається до свого рідного містечка. Вона покинула рідний дім після обвинувачення у вбивстві. Переживання трагедії минулого для Міртл стає важким завданням. Проте в її рідному місті її чекають можливості для професійного успіху та насиченого особистого життя.

"Помста від кутюр": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спогади про майбутнє"

1914 рік. Віра Бріттен живе своє найкраще життя – вирушає в Оксфорд, має люблячу сім'ю та кохану людину. Однак все змінюється, коли в їхнє життя несподівано приходить Перша світова війна, а брати, друзі та коханий Віри відправляються на фронт. Віра сама обирає роль медсестри, допомагаючи рятувати поранених англійських і німецьких солдатів.

"Спогади про майбутнє": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Прислуга"

Закон виникає тоді, коли його основою є непорушні моральні принципи, і це неможливо, якщо не висловлювати свої переконання. Тому молода дівчина, що тільки що закінчила університет і володіє хоробрістю та талантом у галузі літератури, вирішує написати книгу про життя афроамериканців. Вона стає однією з перших, хто розпочинає прокладати шлях до великих змін.

"Прислуга": дивіться онлайн трейлер фільму

"Молода Вікторія"

В історії світу мало хто може посперечатися з впливовістю і популярністю королеви Вікторії, яка правила британським троном протягом 63 років. На додаток до політичних успіхів, досягнутих Вікторією, вона також зуміла здійснити те, що дотепер залишалося недосяжним для багатьох монархинь – укласти щасливий шлюб, повний любові.

"Молода Вікторія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дика"

Шеріл Стрейд, яка пережила важке розлучення і втрату матері, вирішує вирушити у самотню подорож завдовжки 1 800 км. Її маршрут пролягає по Тихоокеанській стежці – туристичному маршруту, який проходить через важкодоступні гірські хребти, віддалені від великих населених пунктів. Можливо, саме ця подорож подарує їй відчуття справжнього щастя.

"Дика": дивіться онлайн трейлер фільму