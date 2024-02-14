5 небанальных фильмов для тех, кто не любит День святого Валентина

Далеко не все люди 14 февраля чувствуют, как любовь витает в воздухе. Для некоторых этот день особенно важен, но для других он наполнен чувством одиночества, поэтому они обходят этот праздник стороной. В таких случаях в вечернее время может быть приятно порадовать себя просмотром интересного фильма с небанальным сюжетом.

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"Месть от кутюр"

После 25 лет роскошная женщина Миртл возвращается в свой родной городок. Она покинула родной дом после обвинения в убийстве. Переживание трагедии прошлого для Миртл становится трудной задачей. Однако в ее родном городе ее ждут возможности для профессионального успеха и насыщенной личной жизни.

"Месть от кутюр": смотрите онлайн трейлер фильма

"Воспоминания о будущем"

1914 год. Вера Бриттен живет свою лучшую жизнь – отправляется в Оксфорд, имеет любящую семью и любимого человека. Однако все меняется, когда в их жизнь неожиданно приходит Первая мировая война, а братья, друзья и любимый Веры отправляются на фронт. Вера сама выбирает роль медсестры, помогая спасать раненых английских и немецких солдат.

"Воспоминания о будущем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прислуга"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Закон возникает тогда, когда его основой являются незыблемые моральные принципы, и это невозможно, если не выражать свои убеждения. Поэтому молодая девушка, только что окончившая университет и обладающая храбростью и талантом в области литературы, решает написать книгу о жизни афроамериканцев. Она становится одной из первых, кто начинает прокладывать путь к большим изменениям.

"Прислуга": смотрите онлайн трейлер фильма

"Молодая Виктория"

В истории мира мало кто может поспорить с влиятельностью и популярностью королевы Виктории, которая правила британским троном в течение 63 лет. В дополнение к политическим успехам, достигнутых Викторией, она также сумела осуществить то, что до сих пор оставалось недостижимым для многих монархинь – заключить счастливый брак, полный любви.

"Молодая Виктория": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дикая"

Шерил Стрейд, пережившая тяжелый развод и потерю матери, решает отправиться в одинокое путешествие длиной 1 800 км. Ее маршрут пролегает по Тихоокеанской тропе – туристическому маршруту, который проходит через труднодоступные горные хребты, удаленные от крупных населенных пунктов. Возможно, именно это путешествие подарит ей ощущение настоящего счастья.

"Дикая": смотрите онлайн трейлер фильма