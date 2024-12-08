Что посмотреть в декабре: 3 лучших фильма для уютных зимних вечеров

Зима – волшебная пора, которую так долго ждали все. Это период уютных вечеров, которые можно провести с друзьями и любимыми людьми за просмотром фильмов.

24 Канал подготовил подборку лент, которые позволят окунуться в зимнюю атмосферу. Эти фильмы согреют в холодные вечера.

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"Аромат любви" (2021)

Натали совсем не везет в личной жизни. Девушка чувствует этот желанный аромат любви, но никак не может его догнать. Однажды героиня знакомится с идеальным мужчиной в специальном приложении. Ради встречи с ним она отправляется на другой конец страны, еще не подозревая, в какую неприятность попала. Перед ней предстает не привлекательный мужчина, а юноша, который хорошо умеет пользоваться фоторедакторами.

"Аромат любви": смотрите трейлер онлайн

"Маленькие женщины" (2019)

События развиваются во время Гражданской войны в США. Сюжет рассказывает о четырех сестрах с разными характерами и судьбами. Джо мечтает стать писательницей и увлекается идеями феминизма. Мэг планирует посвятить свою жизнь семье и воспитанию детей. Бет борется со страшным заболеванием, тогда как Эми занимается творчеством. Девушек ждет немалое количество испытаний, которые им докажут ценность семьи и важность достижения своей мечты.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер онлайн

"Вечное сияние чистого разума" (2004)

В центре сюжета – романтические отношения Джоэля и Клементины. Они две противоположности. Джоэль – скучный консерватор, который постоянно чем-то недоволен, а Клементина – эмоциональная девушка с разноцветными волосами. Они живут в мире будущего, где можно управлять воспоминаниями. После ссоры Клементина решает разорвать отношения с Джоэлем и стереть все воспоминания, связанные с ним. Впрочем, через некоторое время пара будет пытаться снова восстановить свой роман.

"Вечное сияние чистого разума": смотрите трейлер онлайн

Если вы до сих пор не чувствуете зимнего настроения, то смело выбирайте ленту из перечня. Эти фильмы поразят эмоциональной глубиной и яркими пейзажами.