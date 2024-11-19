24 Канал подобрал ленты, которые прекрасно подходят для вечернего просмотра. Они создадут уютную атмосферу, подарят яркие эмоции и оставят после себя только хорошие воспоминания.

К слову 3 легендарные детективы с высоким рейтингом, которые можно посмотреть на Netflix

"Оставленные"

Год: 2023

Режиссёр: Александр Пейн

Рейтинг IMDb: 7.9

События разворачиваются в 70-х годах в период рождественских праздников. Учитель античных культур и языков в академии Бартон, которого не слишком любят ученики, получает задание присматривать за студентами, которые остаются на каникулы из-за провала на экзаменах. Через несколько дней отец одного из них забирает ребят кататься на лыжах. Так в академии остается учитель, школьная повариха и сообразительный ученик, который сдал экзамены, но не может поехать домой на праздники.

"Оставленные": смотрите трейлер онлайн

Лента дарит новый интересный взгляд на одиночество и дружбу. Впечатление о фильме частично испортили обвинения в плагиате, однако их поставили под сомнение. Поэтому "Оставленцы" могут стать зимней классикой.

"Практическая магия"

Год: 1998

Режиссёр: Гриффин Данн

Рейтинг IMDb: 6.3

Две сестры – Салли и Джиллиан Оуэнс являются потомками ведьмы, которая в свое время наложила на себя заклятие никогда не влюбляться. Это заклинание сыграло против нее и стало проклятием: теперь каждый мужчина, который влюблялся в женщину из рода Оуэнси, умирал. Сестры пытаются справиться это проклятие: Салли накладывает особое заклятие, а Джиллиан ищет любовь во многих мужчинах.

"Практическая магия": смотрите трейлер онлайн

Романтично-фэнтезийный фильм понравится тем, кто любит хэллоуинскую и причудливую атмосферу, от которой не менее уютно.

"Тайна Коко"

Год: 2017

Режиссеры: Ли Анкрич, Эдриан Молина

Рейтинг IMDb: 8.4

12-летний мальчик Мигель живет в мексиканской деревне и мечтает стать музыкантом. Но в его семье музыка считается проклятием и табу из-за печальных событий. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крузом, ныне покойным, есть какая-то связь. Он отправляется в Страну Мертвых, чтобы найти ла Круза. Там мальчик встречает еще и души своих предков.

"Тайна Коко": смотрите трейлер онлайн

Это замечательный осенний фильм, который вызовет слезы радости. Он исследует травму поколения и отношения в семье.