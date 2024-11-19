24 Канал підібрав стрічки, які чудово підходять для вечірнього перегляду. Вони створять затишну атмосферу, подарують яскраві емоції та залишать після себе лише хороші спогади.

До слова 3 легендарні детективи з високим рейтингом, які можна подивитись на Netflix

"Залишенці"

Рік: 2023

Режисер: Александр Пейн

Рейтинг IMDb: 7.9

Події розгортаються у 70-х роках у період різдвяних свят. Учитель античних культур і мов в академії Бартон, якого не надто люблять учні, отримує завдання доглядати за студентами, які залишаються на канікули через провал на іспитах. За кілька днів батько одного з них забирає хлопців кататися на лижах. Так в академії залишається вчитель, шкільна кухарка та кмітливий учень, який склав іспити, але не може поїхати додому на свята.

"Залишенці": дивіться трейлер онлайн

Стрічка дарує новий цікавий погляд на самотність і дружбу. Враження про фільм частково зіпсували звинувачення в плагіаті, однак їх поставили під сумнів. Тому "Залишенці" можуть стати зимовою класикою.

"Практична магія"

Рік: 1998

Режисер: Гріффін Данн

Рейтинг IMDb: 6.3

Двоє сестер – Саллі та Джиліан Оуенс є нащадками відьми, яка свого часу наклала на себе закляття ніколи не закохувалося. Це заклинання зіграло проти неї й стало прокляттям: тепер кожен чоловік, який закохувався у жінку з роду Оуенсі, помирав. Сестри намагаються впоратися це прокляття: Саллі накладає особливе закляття, а Джилліан шукає кохання у багатьох чоловіках.

"Практична магія": дивіться трейлер онлайн

Романтично-фентезійний фільм сподобається тим, хто любить геловінську та химерну атмосферу, від якої не менш затишно.

"Коко"

Рік: 2017

Режисери: Лі Анкріч, Едріан Моліна

Рейтинг IMDb: 8.4

12-річний хлопчик Міґель живе у мексиканському селі та мріє стати музикантом. Та в його сім'ї музика вважається прокляттям і табу через сумні події. Міґель виявляє, що між ним та його улюбленим співаком Ернесто де ла Крузом, нині покійним, є якийсь зв'язок. Він вирушає у Країну Мертвих, щоб знайти ла Круза. Там хлопчик зустрічає ще й душі своїх предків.

"Коко": дивіться трейлер онлайн

Це чудовий осінній фільм, який викличе сльози радості. Він досліджує травму покоління та відносини у сім'ї.