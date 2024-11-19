Для удачного отдыха: 3 интересных фильма на вечер

После насыщенного дня хочется забыть о хлопотах, поудобнее устроиться на диване и окунуться в увлекательный мир кино. Но выбрать фильм, который действительно оставит приятное впечатление, иногда бывает непросто.

24 Канал подобрал ленты, которые прекрасно подходят для вечернего просмотра. Они создадут уютную атмосферу, подарят яркие эмоции и оставят после себя только хорошие воспоминания.

К слову 3 легендарные детективы с высоким рейтингом, которые можно посмотреть на Netflix

"Оставленные"

Год: 2023

Режиссёр: Александр Пейн

Рейтинг IMDb: 7.9

События разворачиваются в 70-х годах в период рождественских праздников. Учитель античных культур и языков в академии Бартон, которого не слишком любят ученики, получает задание присматривать за студентами, которые остаются на каникулы из-за провала на экзаменах. Через несколько дней отец одного из них забирает ребят кататься на лыжах. Так в академии остается учитель, школьная повариха и сообразительный ученик, который сдал экзамены, но не может поехать домой на праздники.

"Оставленные": смотрите трейлер онлайн

Лента дарит новый интересный взгляд на одиночество и дружбу. Впечатление о фильме частично испортили обвинения в плагиате, однако их поставили под сомнение. Поэтому "Оставленцы" могут стать зимней классикой.

"Практическая магия"

Год: 1998

Режиссёр: Гриффин Данн

Рейтинг IMDb: 6.3

Две сестры – Салли и Джиллиан Оуэнс являются потомками ведьмы, которая в свое время наложила на себя заклятие никогда не влюбляться. Это заклинание сыграло против нее и стало проклятием: теперь каждый мужчина, который влюблялся в женщину из рода Оуэнси, умирал. Сестры пытаются справиться это проклятие: Салли накладывает особое заклятие, а Джиллиан ищет любовь во многих мужчинах.

"Практическая магия": смотрите трейлер онлайн

Романтично-фэнтезийный фильм понравится тем, кто любит хэллоуинскую и причудливую атмосферу, от которой не менее уютно.

"Тайна Коко"

Год: 2017

Режиссеры: Ли Анкрич, Эдриан Молина

Рейтинг IMDb: 8.4

12-летний мальчик Мигель живет в мексиканской деревне и мечтает стать музыкантом. Но в его семье музыка считается проклятием и табу из-за печальных событий. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крузом, ныне покойным, есть какая-то связь. Он отправляется в Страну Мертвых, чтобы найти ла Круза. Там мальчик встречает еще и души своих предков.

"Тайна Коко": смотрите трейлер онлайн

Это замечательный осенний фильм, который вызовет слезы радости. Он исследует травму поколения и отношения в семье.