Что посмотреть с детьми на каникулах: 5 фильмов для всей семьи

Поскольку на улице лето, а в школах уже прозвенел последний звонок, дети отправились на свои долгожданные каникулы. В современных условиях трудно обеспечить много радостных моментов, однако всё же можно попробовать это сделать.

Например, один из вариантов — совместный просмотр хорошего и качественного мультфильма. 24 Канал подобрал те, которые понравятся и старшему, и младшему поколению.

Обратите внимание Действительно ли у легендарного сериала "Друзья" есть продолжение

"Дикий робот", 2024

Рейтинг IMDb: 8,2

Робот Роз оказывается на необитаемом острове после аварии на его корабле. Роботу предстоит выжить в новых суровых условиях, а в этом ему помогают животные, обитающие на острове. Внезапно Роз привязывается к осиротевшему гусенку.

"Дикий робот": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Как приручить бизона", 2024

Рейтинг IMDb: 6,6

Сюжет разворачивается в 1886 году. В центре истории – двое ирландских сирот, Том и Мэри, которые прибывают в Нью-Йорк. Им предстоит найти своего дядю Найла и получить наследство, поэтому они отправляются в опасное путешествие через всю Америку на поезде.

"Как приручить бизона": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Сезон охоты", 2006

Рейтинг IMDb: 6,1

Сюжет этого популярного мультфильма рассказывает о домашнем медведе гризли по имени Буг, который привык жить в комфорте, но по определенным причинам оказывается в дикой природе перед открытием сезона охоты.

"Сезон охоты": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Храбрая сердцем", 2012

Рейтинг IMDb: 7,1

События разворачиваются в средневековой Шотландии. По древней традиции Мерида должна выйти замуж за одного из сыновей вождей дружественных кланов. Однако девушка не хочет такого будущего, она любит свободу и стрельбу из лука.

"Храбрая сердцем": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Мой сосед Тоторо", 1988

Рейтинг IMDb: 8,1

По сюжету, профессор Кусакабе с двумя дочерьми, 10-летней Сацуки и 4-летней Мэй, переезжает в старый деревенский дом, чтобы быть поближе к больнице, где лечится их мама. Девочки узнают, что их новый дом населен забавными духами – "сусуватари".

"Мой сосед Тоторо": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Также на днях вышел первый трейлер "Шрека 5". Премьера в кино запланирована на лето 2027 года.