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"Опасный элемент"
Несмотря на использование термина "триллер" в жанре, это на самом деле биографический рассказ о великой женщине Марии Склодовской-Кюри, первой в истории лауреатке Нобелевской премии среди женщин. История, вдохновляющая вас на риск и перемены.
"Опасный элемент": смотрите онлайн трейлер фильма
"Большие глаза"
Маргарет Кин отличалась своими большими глазами, которые отражали либо саму художницу, либо душу смотрящего на них. Ее произведения обрели популярность в 50-х годах, но, удивительно, они были признаны под именем ее мужа. По словам изобретательного Уолтера, кому будет интересно покупать женские картины? Стратегия мошенника ловко использует каждый возможный уголок, одевая произведения Маргарет Кин в его мужскую подпись.
Картина женщины выставлена на продажу на автозаправках и в хозмагазинах. Эта обманчивая практика не только затемняет имя автора, но и удручает его. Эта трагедия ведет к громкому скандалу.
"Большие глаза" смотрите онлайн трейлер фильма
"Джой"
Джой Мангано, разведенная мать двоих детей, работающая в авиакомпании и проживающая в Нью-Йорке вместе со своей семьей. Старшая сводная сестра героини, Пегги, добилась успеха в жизни и не упускает случая унизить Джой перед ее детьми.
Джой мечтает об успешной изобретательской карьере, но родные ее отказывают. Хотя бабушка и лучшая подруга верят в перспективы девушки и ее способности к достижению удивительных результатов. Даже когда Джой изобретает полезный продукт, становящийся необходимостью в каждом доме, ее ждет много испытаний в пути к финансовой независимости.
"Джой": смотрите онлайн трейлер фильма