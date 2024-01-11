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"Небезпечний елемент"
Попри використання терміну "трилер" в жанрі, це насправді біографічна оповідь про велику жінку Марію Склодовську-Кюрі, першу в історії лауреатку Нобелівської премії серед жінок. Історія, яка надихне вас на ризик та зміни.
"Небезпечний елемент": дивіться онлайн трейлер фільму
"Великі очі"
Маргарет Кін вирізнялася своїми великими очима, які віддзеркалювали або саму художницю, або душу того, хто дивився на них. Її твори здобули популярність у 50-х роках, але, дивно, вони були визнані під ім'ям її чоловіка. За словами винахідливого Уолтера, кому буде цікаво купувати жіночі картини? Стратегія шахрая спритно використовує кожен можливий куток, вдягаючи твори Маргарет Кін у його чоловічий підпис.
Картина жінки виставлена на продаж на автозаправках і в господарських магазинах. Ця обманлива практика не лише затемнює ім'я автора, але й пригнічує його. Ця трагедія веде до гучного скандалу.
"Великі очі" дивіться онлайн трейлер фільму
"Джой"
Джой Мангано, розлучена мати двох дітей, яка працює в авіакомпанії та мешкає в Нью-Йорку разом зі своєю родиною. Старша зведена сестра героїні, Пеггі, досягла успіху в житті та не втрачає нагоди принизити Джой перед її дітьми.
Джой мріє про успішну винахідницьку кар'єру, але рідні її відмовляють. Хоча бабуся та краща подруга вірять у перспективи дівчини та її здатність до досягнення дивовижних результатів. Навіть коли Джой винаходить корисний продукт, який стає необхідністю в кожному домі, її чекає багато випробувань у шляху до фінансової незалежності.
"Джой": дивіться онлайн трейлер фільму