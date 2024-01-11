Для улучшения самооценки: 3 фильма, которые должна посмотреть каждая женщина

Недостаточная уверенность в себе и комплексы могут являться препятствием в создании отношений и самореализации. Мы предлагаем ознакомиться с несколькими фильмами, которые вдохновят вас на положительные перемены.

Выбирайте ленту в материале 24 Канала и поверьте в себя снова! Наслаждайтесь просмотром и следуйте лучшей версии себя.

Смотрите также Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт

"Опасный элемент"

Несмотря на использование термина "триллер" в жанре, это на самом деле биографический рассказ о великой женщине Марии Склодовской-Кюри, первой в истории лауреатке Нобелевской премии среди женщин. История, вдохновляющая вас на риск и перемены.

"Опасный элемент": смотрите онлайн трейлер фильма

"Большие глаза"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Маргарет Кин отличалась своими большими глазами, которые отражали либо саму художницу, либо душу смотрящего на них. Ее произведения обрели популярность в 50-х годах, но, удивительно, они были признаны под именем ее мужа. По словам изобретательного Уолтера, кому будет интересно покупать женские картины? Стратегия мошенника ловко использует каждый возможный уголок, одевая произведения Маргарет Кин в его мужскую подпись.

Картина женщины выставлена на продажу на автозаправках и в хозмагазинах. Эта обманчивая практика не только затемняет имя автора, но и удручает его. Эта трагедия ведет к громкому скандалу.

"Большие глаза" смотрите онлайн трейлер фильма

"Джой"

Джой Мангано, разведенная мать двоих детей, работающая в авиакомпании и проживающая в Нью-Йорке вместе со своей семьей. Старшая сводная сестра героини, Пегги, добилась успеха в жизни и не упускает случая унизить Джой перед ее детьми.

Джой мечтает об успешной изобретательской карьере, но родные ее отказывают. Хотя бабушка и лучшая подруга верят в перспективы девушки и ее способности к достижению удивительных результатов. Даже когда Джой изобретает полезный продукт, становящийся необходимостью в каждом доме, ее ждет много испытаний в пути к финансовой независимости.

"Джой": смотрите онлайн трейлер фильма