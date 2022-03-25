Как сообщает источник, в Киеве 25 марта должен был начать рабочую программу 19-й фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. В связи с полномасштабным вторжением России кинофестиваль в Украине не состоится, вместо этого фильмы программы поехали в Краков.
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Благодаря поддержке польских коллег из Краковского кинофестиваля пройдут показы свежих документальных фильмов в знаковом кинотеатре Kino Kijów,
Программа DOCU/УКРАИНА фестиваля Docudays UA
- "Плай" режиссера Евы Джишиашвили;
- "Между небом и горами" режиссера Дмитрия Грешко;
- "Привоз" режиссера Евы Нейман;
- "Бесконечность за Флорианом" режиссера Алексея Радинского.
Фильмы, показанные в Кракове, будут рассматриваться как национальные (украинские) премьеры, что позволит сохранить им статус международных премьер и обеспечит авторам открытый путь для участия в следующих престижных кинофестивалях.
– заявили организаторы 62-го Краковского кинофестиваля.
Также организаторы польского кинофестиваля подчеркнули, что доход от продажи билетов на показы украинских фильмов будет передан на нужды фестиваля Docudays UA.