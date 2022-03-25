Фильмы Docudays UA 2022 поехали в Краков: какие документалки показывают в Kino Kijow

В Польше на Краковском кинофестивале покажут фильмы из программы DocudaysUA 2022. Организаторы объяснили причину – подробнее на Кино 24.

Как сообщает источник, в Киеве 25 марта должен был начать рабочую программу 19-й фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA. В связи с полномасштабным вторжением России кинофестиваль в Украине не состоится, вместо этого фильмы программы поехали в Краков.

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Благодаря поддержке польских коллег из Краковского кинофестиваля пройдут показы свежих документальных фильмов в знаковом кинотеатре Kino Kijów,

Программа DOCU/УКРАИНА фестиваля Docudays UA

"Плай" режиссера Евы Джишиашвили;

"Между небом и горами" режиссера Дмитрия Грешко;

"Привоз" режиссера Евы Нейман;

"Бесконечность за Флорианом" режиссера Алексея Радинского.

62-й Краковский кинофестиваль будет проходить в кинотеатрах Крокова с 29 мая по 5 июня и онлайн с 3 по 12 июня 2022 года.

Фильмы, показанные в Кракове, будут рассматриваться как национальные (украинские) премьеры, что позволит сохранить им статус международных премьер и обеспечит авторам открытый путь для участия в следующих престижных кинофестивалях.

– заявили организаторы 62-го Краковского кинофестиваля.

Также организаторы польского кинофестиваля подчеркнули, что доход от продажи билетов на показы украинских фильмов будет передан на нужды фестиваля Docudays UA.