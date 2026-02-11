Не только "Друзья": 3 высокорейтинговых фильма с Дженнифер Энистон, которые точно поднимут настроение

Ни для кого не секрет, что именно сериал "Друзья" сделал Дженнифер Энистон мировой звездой. Однако существует немало других фильмов и сериалов, в которых актриса сыграла заметные роли.

На них также стоит обратить внимание, ведь высокие рейтинги свидетельствуют о том, что эти ленты действительно стоят вашего просмотра. В материале 24 Канала мы рассказываем больше о сюжете и покажем трейлеры, чтобы вы точно смогли выбрать лучший вариант для себя.

Какие фильмы с Дженнифер Энистон должен увидеть каждый?

"Мы – Миллеры"

Рейтинг IMDb: 7.0

Это криминальная комедия, премьера которой состоялась в 2013 году. Режиссером стал Роуз Маршал Тербер, а в главных ролях можно увидеть Дженнифер Энистон, Джейсона Судейкиса, Эму Робертс, Уилла Поутера и других.

Сюжет разворачивается вокруг мелкого мошенника Дэвида, который создает фальшивую семью, чтобы провести контрабанду через границу. Женой становится стриптизерша округа, дочкой – соседская стерва, а сыном – местный "дурачок". Теперь им нужно не проколоться на границе.

"Мы – Миллеры": смотрите онлайн трейлер фильма

"Брюс Всемогущий"

Рейтинг IMDb: 6.8

"Брюс Всемогущий" – высокорейтинговая фэнтези-комедия, премьера которой состоялась в 2003 году. Главные роли исполнили легендарные звезды Голливуда Джим Керри и Дженнифер Энистон. Сюжет разворачивается вокруг Брюса, который является страшным пессимистом по жизни и постоянно жалуется.

"Брюс Всемогущий": смотрите онлайн трейлер фильма

Однажды после ужасного дня он начинает высказывать свои претензии Создателю. Создатель ставит его на место и дает возможность попробовать управлять великими силами. Брюс получает божественные силы и перед ним возникает огромная ответственность.

"Загадочное убийство"

Рейтинг IMDb: 6.1

Лента "Загадочное убийство" – американский детективный комедийный фильм 2019 года. В главных ролях вы увидите Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера. Ленту можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг американских супругов, которые отправляются в отпуск и даже не подозревают, чем это может обернуться. Однажды они становятся свидетелями убийства.