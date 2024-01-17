Поэтому 24 Канал собрал для вас 6 самых интересных фильмов, в которых снимался Джим Керри и сыграл серьезных персонажей.

Смотрите также Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

Фильмы с Джимом Кэрри

"Настоящие преступления"

В центре сюжета картины – убийство менеджера рекламной компании, чей труп был обнаружен в реке Одер в Польше в декабре 2000 года. Один из основных подозреваемых – польский интеллектуал, чьи садомазохистские темы были освещены в его романе, опубликованном после смерти менеджера, и события в романе удивительно похожи на подлинное убийство.

"Настоящие преступления": смотрите онлайн трейлер фильма

"Роковое число 23"

Молодой человек восторженно просматривает книгу, содержание которой кажется ему таким же, как его собственная жизненная история. Однако на последних страницах романа происходит ужасное убийство… которое, кажется, почти готово произойти в его реальной жизни.

"Роковое число 23": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечное сияние чистого разума"

Создано устройство, позволяющее забыть любые воспоминания. Джоэль и Клементина решают избавиться от воспоминаний друг о друге. Однако в памяти Джоэля остаются самые нежные моменты их чувств. И чем меньше он помнит, тем глубже становится его любовь.

Джоэль пытается найти способ восстановить любимой воспоминания об их прошлом, пока не стало слишком поздно... Он должен преодолеть врага в виде неприязненного компьютерного мозга!

"Вечное сияние чистого ума": смотрите онлайн трейлер фильма

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Шоу Трумана"

Вдруг вы понимаете, что окружающий мир – это всего-навсего декорации, а люди – актеры, играющие роли перед вами. В таком положении оказался Трумэн, главный персонаж фильма. Выберет ли он продолжать жить в мире, где почти отсутствует свобода выбора, решит ли выйти из игры и стать обладателем своей жизни?

"Шоу Трумана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек на луне"

Сюжет раскрывает историю человека, который имел свои взгляды на юмор, творчество и мир. Для него выступления перед публикой стали главной целью жизни. Юмор и творчество для Кауфмана оказались важнее денег и других обычных ценностей для других людей. Этот артист верил в хорошо всегда, даже тогда, когда уже не оставалось во что верить.

"Человек на луне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мажестик"

Действие фильма разворачивается в 1951 году, когда голливудский сценарист Питер Эпплтон обвиняется в связях с коммунистами и удаляется из студии. В отчаянии герой упивается, попадает в автокатастрофу, теряет память и оказывается в городе Лоусон.

Гарри Тримбл, владелец кинотеатра "Мажестик", принимает Питера за своего сына Люка, погибшего на войне…

"Мажестик": смотрите онлайн трейлер фильма