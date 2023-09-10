В день рождения Гая Ричи 24 канал решил вспомнить 10 самых популярных работ режиссера, которые точно понравятся любителям качественных экшнов и динамичных сюжетов.

Смотрите также Фильмы об ограблении, которые увлекут сюжетом

"Джентльмены"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Актеры: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Генри Голдинг, Хью Грант

Мики Пирсон после окончания учебы в Оксфорде решает остаться в Великобритании и строит собственную наркоимперию. Свои плантации он настолько тщательно скрывает, что даже правоохранители не могут найти эти точки. Но проходит время и Мики решает продать бизнес своему конкуренту. С этого и начинается опасная и непредсказуемая игра, в которой может выжить только опытный интеллектуал.

"Джентльмены": смотреть трейлер

"Аладдин"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Актеры: Мена Массуд, Уилл Смит, Наоми Скотт

Если вы уверены, что сказочные истории вас точно не поразят, уверяем, "Аладдин" сможет это сделать. К знакомому всем сюжету Гай Ричи добавил спецэффектов и зрелищных сцен драк, которые делают ленту одной из лучших в 2019 году.

"Аладдин": смотреть трейлер

"Меч короля Артура"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,7

Актеры: Чарли Анна, Астрид Берже-Фрисби, Джуд Лоу, Джимон Гонсу

В центре сюжета – история о молодом Артуре, который ничего не знает о своем королевском происхождении и призвании. И, возможно, парень никогда бы не узнал правды, если бы в его руки не попал меч Эскалибур. Артур узнает, как Вортигерн захватил власть, убив его отца. В жажде мести главный герой возглавляет восстание и делает все для того, чтобы свергнуть с престола тирана.

"Меч короля Артура": смотреть трейлер

Рекомендуем Последний шанс: 8 крутых фильмов Netflix, которые стоит посмотреть до конца сентября

"Агенты А.Н.К.Л."

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 7,3

Актеры: Генри Кавилл, Алисия Викандер, Арми Хаммер, Хью Грант, Элизабет Дебики

Невероятный шпионский экшн, который рассказывает о разгаре Холодной войны. Агент ЦРУ Соло и представитель КГБ Курякин вынуждены прекратить вражду и стать одной командой в опасной миссии. Совместно с механиком Габи они отправляются на поиски пропавшего физика-инженера, который является отцом девушки. Мужчина, по данным разведки, находится в плену опасной группировки, разрабатывает ядерную бомбу, чтобы уничтожить целые города.

"Агенты А.Н.К.Л.": смотреть трейлер

"Шерлок Холмс: Игра теней"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,5

Актеры: Роберт Дауни-младший, Джуд Лоу, Нуми Рапас, Джаред Харрис

Это, пожалуй, одна из лучших работ режиссера Гая Ричи. По сюжету, Шерлок Холмс и Доктор Ватсон сталкиваются с мощным врагом – профессором Мориарти. Для главных героев злодей подготовил сложные испытания, в которых выжить смогут не все любимые персонажи. И такой ожесточенной борьбы зрители еще не видели.

"Шерлок Холмс: Игра теней": смотреть трейлер

"Рок-н-рольщик"

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,3

Актеры: Джерард Батлер, Тэнди Ньютон, Том Харди, Тоби Кеббелл, Идрис Эльба

Русский бандит хитро устраивает земельную сделку, получая за это миллионы долларов прибыли. Деньги ему вроде бы не нужны, а потому каждый может забрать их. Поэтому все уголовные банды Лондона начинают борьбу за эти немалые состояния, подставляя и убивая друг друга.

"Рок-н-рольщик": смотреть трейлер

Обов'язково перегляньте 5 лучших фильмов Адама Сэндлера, за которые его называют королем юмора

"Револьвер"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 6,4

Актеры: Джейсон Стэтхэм, Рэй Лиотта, Марк Стронг, Эндрю Говард

Гангстерский боевик рассказывает о хитром и азартном игроке Джейке Грине. Он безумно богат и даже имеет собственного бухгалтера. Однажды Джейк получает приглашение сыграть с криминальным авторитетом, который никогда не проигрывает, потому что все боятся расправы. Однако Джейк меняет эту статистику: в игре он отбирает у противника все еще и оскорбляет его. Поэтому теперь игрок – цель для киллеров, а на его защиту становятся конкуренты мафиози.

"Револьвер": смотреть трейлер

"Костолом"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 6,4

Актеры: Винни Джонс, Дэвид Келли, Джейсон Стэтхэм, Ральф Браун, Вэс Блэквуд

Перспективный футболист Дэнни Михэн попадает в британскую тюрьму. В криминальном мире ему нужно как можно скорее придумать план выживания. И с этого его опасные приключения начинаются: спортсмен начинает тренировать футбольную команду за решеткой.

"Костолом": смотреть трейлер

"Большой куш"

Год выхода – 2000

Рейтинг IMDb – 8,3

Актеры: Брэд Питт, Джейсон Стэтхэм, Деннис Фарина, Винни Джонс

Воры во главе с Фрэнки осуществляют дерзкое ограбление евреев: они похищают большой бриллиант. Драгоценность нужно сначала переправить в Лондон, а затем – в Нью-Йорк, где грабители получат прибыль от дела. И в ходе этой игры кто-то из главных героев будет хотеть большего обогащения, а другие – стремиться выжить.

"Большой куш": смотреть трейлер

"Карты, деньги, два ствола"

Год выхода - 1998

Рейтинг IMDb - 8,3

Актеры: Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер, Ник Моран, Джейсон Стэтхэм, Стивен Макинтош, Винни Джонс

И завершает подборку культовый фильм Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Именно эта лента помогла режиссеру громко заявить о себе в Голливуде.

По сюжету, четверо ребят отдают все свои сбережения, чтобы талантливый шулер по кличке Гарри-Топор выиграл у бандитов в покер. Однако он проигрывает в десять раз большую сумму, а мафиози дают неделю, чтобы те вернули долг. Мужчины решаются на отчаянный шаг – грабеж бандитов. И на одном деле они уже не могут остановиться.

"Карты, деньги, два ствола": смотреть трейлер