Сегодня, 14 ноября, Иванна Сахно отмечает 25-летие. Она дебютировала в ситкоме "Леся+Рома" (2005 – 2008 годы), снялась в украинской ленте "Ван Сила" (2013 год), а позже переехала в Голливуд и поразила актерской игрой в блокбастере "Тихоокеанский рубеж", а также "Пик страха" (2020 год) и сериал "Асока", который выйдет в следующем году.

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Лучшие фильмы с Иванной Сахно

Иван Сила

Это лента-экранизация реальной истории о чрезвычайном украинце, который был признан сильнейшим человеком планеты. В основе сюжета — исторические факты из жизни простого деревенского юноши, покорившего своими способностями весь мир.

"Иван Сила", 2013: смотрите трейлер онлайн

Тихоокеанский рубеж: Восстание

Лента является продолжением фильма "Тихоокеанский рубеж" (2013 год) и рассказывает о возвращении странного зверя через 10 лет после событий в предыдущем фильме. Иванна Сахно в ленте предстала в роли девушки Вик, которая будет бороться с командой против главного врага.

"Тихоокеанский рубеж: Восстание", 2018: смотрите трейлер онлайн

Шпион, который меня бросил

Фильм рассказывает о двух подругах из Лос-Анджелеса – Одри (Мила Кунис) и Моргане (Кейт МакКиннон), которые оказываются "на крючке" экс бойфренда Одри. Как оказалось, он был спецагентом американской разведки и за время службы нажил немало врагов. Именно поэтому двух девушек ждут многочисленные засады, гонки через всю Европу и стрельба. 20-летняя Иванна Сахно сыграла второстепенную роль.

"Шпион, который меня бросил", 2018: смотрите трейлер онлайн

Пик страха

Лента режиссера Станислава Капралова рассказывает об опасных приключениях сноубордистки Мии, которая со своим любимым устроила романтическое путешествие в Грузию. Но пара недолго наслаждалась видами заснеженных гор: во время спуска герои встречаются с незнакомцем, сбивающим спортсменку снегоходом. С этого времени туристы становятся жертвами жестокой игры, в которой выжить будет невероятно сложно.

"Пик страха", 2020: смотрите трейлер онлайн

Что известно об Иванне Сахно

Мать Иванны Сахно – кинорежиссер, а отец – оператор, поэтому Иванна Сахно с детства знала, как выглядит съемочная площадка изнутри. Вместе с фигурным катанием, балетом и живописью звезда полюбила и кино.

Иванна стала одной из самых узнаваемых юных актрис в Украине и уже к 13 годам в ее фильмографии было 6 работ. Недетские гонорары откладывала на обучение за границей, ведь понимала – если хочешь сниматься в Голливуде, нужно хотя бы физически к нему приблизиться.

В 13 лет девочка переехала учиться в обычной школе Ванкувера, а впоследствии в Лос-Анджелес. Свой талант развивала в актерской школе Ли Стразберга, выпустившей таких знаменитых звезд, как Аль Пачино, Роберт де Ниро и Анджелина Джоли.

До сих пор живет и работает в Голливуде. Во время революции Достоинства звезда поддерживала Украину, а также выходила на митинги в Лос-Анджелесе. В 2016 году на красной дорожке Каннского кинофестиваля появилась с лозунгом уволить Сенцова, а в 2022 году публично заявляет о военных преступлениях России против Украины.