Сьогодні, 14 листопада, Іванна Сахно святкує 25-річчя. Вона дебютувала у ситкомі "Леся+Рома" (2005 – 2008 роки), знялася в українській стрічці "Ван Сила" (2013 рік), а пізніше переїхала в Голлівуд і вразила акторською грою у блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання" (2018 рік), а також "Пік страху" (2020 рік) і серіал "Асока", який вийде наступного року.

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Найкращі фільми з Іванною Сахно

Іван Сила

Це стрічка-екранізація реальної історії про надзвичайного українця, котрого визнали найсильнішою людиною планети. В основі сюжету — історичні факти з життя простого сільського юнака, котрий своїми здібностями підкорив весь світ.

"Іван Сила", 2013: дивіться трейлер онлайн

Тихоокеанський рубіж: Повстання

Стрічка є продовженням фільму "Тихоокеанський рубіж" (2013 рік) і розповідає про повернення дивного звіра через 10 років після подій у попередньому фільмі. Іванна Сахно в стрічці постала в ролі дівчини Вік, що боротиметься з командою проти головного ворога.

"Тихоокеанський рубіж: Повстання", 2018: дивіться трейлер онлайн

Шпигун, який мене кинув

Фільм розповідає про двох подруг з Лос-Анджелесу – Одрі (Міла Куніс) та Морган (Кейт МакКіннон), які опиняються "на гачку" ексбойфренда Одрі. Як виявилось, він був спецагентом американської розвідки та за час своєї служби нажив немало ворогів. Саме тому двох дівчат чекають численні засідки, перегони через усю Європу та стрілянина. 20-річна Іванна Сахно зіграла другорядну роль.

"Шпигун, який мене кинув", 2018: дивіться трейлер онлайн

Пік страху

Стрічка режисера Станіслава Капралова розповідає про небезпечні пригоди сноубордистки Мії, яка зі своїм коханим влаштувала романтичну мандрівку до Грузії. Та пара не довго насолоджувалась краєвидами засніжених гір: під час спуску герої зустрічаються з незнайомцем, який збиває спортсменку снігоходом. Відтоді туристи стають жертвами жорстокої гри, в якій вижити буде неймовірно складно.

"Пік страху", 2020: дивіться трейлер онлайн

Що відомо про Іванну Сахно

Мати Іванни Сахно – кінорежисерка, а батько – оператор, тому Іванна Сахно змалечку знала, як виглядає знімальний майданчик зі середини. Разом із фігурним катанням, балетом та живописом, зірка полюбила й кіно.

Іванна стала однією з найупізнаваніших юних акторок в Україні й вже до 13 років у її фільмографії було 6 робіт. Недитячі гонорари відкладала на навчання за кордоном, адже розуміла – якщо хочеш зніматись у Голлівуді, треба хоча б фізично до нього наблизитись.

У 13 років дівчинка переїхала вчитись у звичайній школі Ванкувера, а згодом до омріяного Лос-Анджелеса. Свій талант розвивала в акторській школі Лі Стразберга, яка випустила таких іменитих зірок, як Аль Пачіно, Роберт де Ніро та Анджеліна Джолі.

До сьогодні живе та працює у Голлівуді. Під час Революції Гідності зірка підтримувала Україну, а також виходила на мітинги у Лос-Анджелесі. У 2016 році на червоній доріжці Каннського кінофестивалю з’явилася із гаслом звільнити Сенцова, а у 2022 році публічно заявляє про воєнні злочини Росії проти України.