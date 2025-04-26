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Советуем 3 известные украинские ленты, которые ошибочно считали российскими

"1+1"

После несчастного случая богатый аристократ Филипп оказывается прикованным к инвалидной коляске и решает нанять помощника. Неожиданно для всех эту роль получает Дрисс – молодой человек из пригорода, который только что вышел из тюрьмы и совсем не похож на идеального кандидата.

Однако именно благодаря ему спокойная и упорядоченная жизнь Филиппа наполняется приключениями, юмором и новым смыслом.

"1+1": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых добрых высокорейтинговых фильмов такие ленты:

  • "Лети со мной"
  • "Прекрасные умы"
  • "Особенные"
  • "Зеленая книга"
  • "Третья звезда"
  • "Дыши"
  • "Невидимая сторона"
  • "Море внутри"
  • "Король говорит"

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Кстати, если вы не любите легкие киноистории, мы собрали для вас 7 самых напряженных триллеров всех времен, которые держат в напряжении до последней минуты.