Чтобы расслабиться на выходных: 10 хороших фильмов на вечер, которые стоит посмотреть
- 10 хороших фильмов для просмотра на выходных, чтобы расслабиться и поднять настроение.
- В список входят такие фильмы, как "1+1", "Лети со мной", "Прекрасные умы", "Зеленая книга" и другие.
В водовороте ежедневных забот нам всем иногда нужен эмоциональный перерыв. Если вы хотите по-настоящему отдохнуть и расслабиться на выходных, лучший способ сделать это - посмотреть добрые, светлые фильмы, которые заряжают позитивом и дарят веру в лучшее.
Мы подготовили для вас подборку фильмов, которые вдохновляют, поднимают настроение и оставляют после себя теплое ощущение. Усаживайтесь поудобнее, приготовьте вкусности и выбирайте своего фаворита на Кино 24.
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"1+1"
После несчастного случая богатый аристократ Филипп оказывается прикованным к инвалидной коляске и решает нанять помощника. Неожиданно для всех эту роль получает Дрисс – молодой человек из пригорода, который только что вышел из тюрьмы и совсем не похож на идеального кандидата.
Однако именно благодаря ему спокойная и упорядоченная жизнь Филиппа наполняется приключениями, юмором и новым смыслом.
"1+1": смотрите онлайн трейлер фильма
Также в списке самых добрых высокорейтинговых фильмов такие ленты:
- "Лети со мной"
- "Прекрасные умы"
- "Особенные"
- "Зеленая книга"
- "Третья звезда"
- "Дыши"
- "Невидимая сторона"
- "Море внутри"
- "Король говорит"
Выбирайте хорошую историю для себя и наслаждайтесь просмотром на выходных.
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