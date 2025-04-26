Чтобы расслабиться на выходных: 10 хороших фильмов на вечер, которые стоит посмотреть

В водовороте ежедневных забот нам всем иногда нужен эмоциональный перерыв. Если вы хотите по-настоящему отдохнуть и расслабиться на выходных, лучший способ сделать это - посмотреть добрые, светлые фильмы, которые заряжают позитивом и дарят веру в лучшее.

Мы подготовили для вас подборку фильмов, которые вдохновляют, поднимают настроение и оставляют после себя теплое ощущение. Усаживайтесь поудобнее, приготовьте вкусности и выбирайте своего фаворита на Кино 24.

Советуем 3 известные украинские ленты, которые ошибочно считали российскими

"1+1"

После несчастного случая богатый аристократ Филипп оказывается прикованным к инвалидной коляске и решает нанять помощника. Неожиданно для всех эту роль получает Дрисс – молодой человек из пригорода, который только что вышел из тюрьмы и совсем не похож на идеального кандидата.

Однако именно благодаря ему спокойная и упорядоченная жизнь Филиппа наполняется приключениями, юмором и новым смыслом.

"1+1": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых добрых высокорейтинговых фильмов такие ленты:

"Лети со мной"

"Прекрасные умы"

"Особенные"

"Зеленая книга"

"Третья звезда"

"Дыши"

"Невидимая сторона"

"Море внутри"

"Король говорит"

Выбирайте хорошую историю для себя и наслаждайтесь просмотром на выходных.

Кстати, если вы не любите легкие киноистории, мы собрали для вас 7 самых напряженных триллеров всех времен, которые держат в напряжении до последней минуты.