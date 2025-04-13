Что смотреть с детьми на выходных: 4 фильма и сериала, которые заинтересуют каждого

В выходные хочется забыть о работе и рутинных делах и провести время с родными людьми. Но бывает непросто подобрать кино, которое одинаково увлечет и взрослого, и ребенка. Хочется найти такие ленты, которые действительно объединят поколения.

Кино 24 расскажет о семейных фильмах и сериалах, которые будут удачным вариантом для просмотра на выходные. Без суеты, за чашкой чая или какао и с искренним смехом.

Смотрите также Настоящие хиты в мире анимации: 5 лучших фильмов от Studio Ghibli

"Братья Супер Марио в кино"

Если вам и вашим детям нравятся классические видеоигры, этот ностальгический фильм будет удачным вариантом для просмотра. Он рассказывает о том, как Марио и его друзья отправляются в подземный город, чтобы спасти принцессу Пич. Марио нужно будет побороть злого Боузера и проявить смелость, чтобы победить в конце этого непростого пути. В фильме немного пугающих сцен, поэтому для многих детей лента стала любимой.

"Братья Супер Марио в кино": смотрите трейлер онлайн

"Величайший шоумен"

Этот семейный мюзикл способен развлечь всех. В центре сюжета – жизнь американского шоумена Финеаса Тейлора Барнума, который изобрел современный цирк. Лента показывает его карьерный рост в шоубизнесе и всемирную популярность. Невероятный актерский состав, важные ценности и месседжи, яркие костюмы – все это увлечет зрителя любого возраста.

"Величайший шоумен": смотрите трейлер онлайн

"Юный Шелдон"

Приквел к ситкому "Теория большого взрыва" рассказывает о детстве Шелдона. События происходят в техасском городке, где маленький умник удивляет не только окружение, но и свою семью. Это теплая история, что заинтересует каждого члена семьи, ведь дети будут воспринимать ее со своей стороны, а взрослые - со своей. К тому же сериал учит принимать наших близких такими, какими они есть.

"Юный Шелдон": смотрите трейлер онлайн

"Бывает и хуже"

Сериал показывает обычную семью Гек, проживающую в городке в Индиане. Фрэнсис и Майк – родители, которые пытаются понять и найти подход к трем совершенно разным детям. Даже в непростые времена семья находит поводы для шуток и юмора. Эта комедия учит терпению, взаимопониманию и поддержке в семье – даже в те времена, когда все идет наперекосяк.

"Бывает и хуже": смотрите трейлер онлайн