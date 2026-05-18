Об этом надо знать: украинские фильмы и сериалы, которые снимали в Крыму

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа, а также чтят память жертв геноцида 1944 года. Особую роль играет полуостров Крым, ведь в 2014 году он снова оказался в руках российских преступников, которые в очередной раз посягнули на этноцид и совершили преступления против человечности.

И для кинематографа эта тема тоже важна, ведь сколько фильмов было снято на живописных пейзажах Крыма. Полуостров для съемок использовали даже иностранцы, ведь такой ландшафт точно не найдешь за океаном. Поэтому сегодня 24 Канал расскажет о нескольких украинских фильмах и сериалах, которые снимали на украинском полуострове.

"Хайтарма", 2013

Рейтинг IMDb: 7,2

Где снимали: съемки проходили в разных уголках полуострова, в частности на территории города Бахчисарай и его окрестностей.

Фильм создан на основе реальных событий, и он рассказывает о сталинской депортации крымских татар в мае 1944 года, а также о судьбе пилота, национального героя крымских татар Амет-Хана Султана.

Интересно, что в России запретили показ этого фильма.

"Роксолана", 1997 – 2003

Рейтинг IMDb: 7,2

Где снимали: живописные пейзажи Южного берега Крыма использовали как "дублер" турецкого побережья. Съемки проводились непосредственно в Крыму, в частности в Бахчисарае (где находился Ханский дворец) и на базе Ялтинской киностудии.

Историческая драма рассказывает о судьбе украинской девушки Насти Лисовской (дочери священника из города Рогатин на Ивано-Франковщине). Во время одного из нападений крымских татар ее похищают и продают на невольничьем рынке в Стамбуле.

Она попадает в гарем султана Сулеймана Великолепного, где впоследствии станет женой самого могущественного правителя Османской империи.

"Мамай", 2003

Рейтинг IMDb: 7,0

Где снимали: ссъемки проходили на территории степного Крыма (в частности неподалеку Керчи), где дикая природа идеально подходила для отображения кочевого быта и истории XV–XVI веков.

Это украинская версия истории "Ромео и Джульетты", где казак-беглец влюбляется в крымскотатарскую женщину, которая спасает его от смерти.

Фильм снят по мотивам двух народных преданий 15-16 века: украинской думы "О трех братьях азовских" и крымскотатарского сказания "Песня дервиша о доблестных мамлюках".

Ленту даже выдвигали на премию Оскар в номинации "Лучший художественный фильм на иностранном языке".

Из-за оккупации полуострова после 2014 года украинские режиссеры вынуждены искать подобные Крыму локации на материковой Украине или за рубежом.

Какие иностранные фильмы снимали в Крыму?

Значительная часть событий боевика "Полицейская история 4: Первый удар", который вышел в 1996 году с Джеки Чаном в главной роли, действительно снималась на полуострове. В Симферополе снимали прибытие героев и некоторые уличные сцены, а в Ялте и окрестностях проходила большая часть работы съемочной команды.

Также в 90-х годах в Крыму отсняли значительную часть британского исторического сериала "Шарп". Съемочная группа активно использовала горные и степные пейзажи, имитируя Пиренейский полуостров.