Август будет насыщенным месяцем для киноманов. На Netflix в этом месяце выйдет четвертый сезон "Эмили в Париже", долгожданная экранизация бестселлера Холли Джексон и многое другое.

К слову Новый сезон "Эмили в Париже" и невероятные детективы: какие сериалы выйдут в августе

"Руководство по убийствам для хороших девочек"

Дата выхода: 1 августа

17-летняя девушка Пип берется расследовать преступление, которое произошло уже давно. 5 лет назад в небольшом английском городке убили популярную старшеклассницу.

Полиция считает, что это сделал ее парень, который после преступления покончил с собой. Но Пип уверена, что правда все еще не раскрыта. Если убийца на свободе - он ставит под угрозу многих.

"Руководство по убийствам для хороших девушек": смотрите трейлер онлайн

"Дочери"

Дата выхода: 14 июля

Документальный фильм рассказывает историю об отношениях заключенных мужчин и их дочерей. Драматический сюжет разворачивается вокруг четырех молодых девушек, которые готовятся к танцу с отцами, находящихся в тюрьме. Это особое событие должно состояться в рамках программы поддержки отцовства в тюрьме.

"Дочки": смотрите трейлер онлайн

"Эмили в Париже"

Дата выхода: 15 августа

Четвертый сезон сериала продолжит свое повествование с момента ложной свадьбы Камиллы и Габриэля. Эмили будет разрываться из-за чувств к двум мужчинам. Но теперь Габриэль ждет ребенка от бывшей жены. На работе Эмили тоже будет несладко, потому что компания начнет кадровые перестройки. Вторая часть 4 сезона выйдет 12 сентября.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер онлайн

"Союз"

Дата выхода: 16 августа

Простой строитель Майк живет в родном Нью-Джерси, как вдруг его жизнь переворачивает школьная возлюбленная Роксанна. Впрочем, она появляется на пороге Майка не с любовными намерениями, а с просьбой присоединиться к опасной разведывательной миссии в Европе. Пара воссоединяется спустя годы и погружается в мир шпионов.

"Союз": смотрите трейлер онлайн

"Девушки из Ниццы"

Дата выхода: 21 августа

Полицейский Лео узнает, что ее коллегу и брата убили в Гамбурге. Она стремится самостоятельно раскрыть преступление, но на задание отправляется немецкий суперкоп. На самом деле под этим ярлыком скрывается профессиональная полицейская Мелани.

Женщины с взрывными характерами и острой логикой объединяются, внезапно понимая, что они имеют гораздо больше общего.

"Девушки из Ниццы": смотрите трейлер онлайн