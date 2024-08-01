Август будет насыщенным месяцем для киноманов. На Netflix в этом месяце выйдет четвертый сезон "Эмили в Париже", долгожданная экранизация бестселлера Холли Джексон и многое другое.
К слову Новый сезон "Эмили в Париже" и невероятные детективы: какие сериалы выйдут в августе
"Руководство по убийствам для хороших девочек"
17-летняя девушка Пип берется расследовать преступление, которое произошло уже давно. 5 лет назад в небольшом английском городке убили популярную старшеклассницу.
Полиция считает, что это сделал ее парень, который после преступления покончил с собой. Но Пип уверена, что правда все еще не раскрыта. Если убийца на свободе - он ставит под угрозу многих.
"Руководство по убийствам для хороших девушек": смотрите трейлер онлайн
"Дочери"
Документальный фильм рассказывает историю об отношениях заключенных мужчин и их дочерей. Драматический сюжет разворачивается вокруг четырех молодых девушек, которые готовятся к танцу с отцами, находящихся в тюрьме. Это особое событие должно состояться в рамках программы поддержки отцовства в тюрьме.
"Дочки": смотрите трейлер онлайн
"Эмили в Париже"
Четвертый сезон сериала продолжит свое повествование с момента ложной свадьбы Камиллы и Габриэля. Эмили будет разрываться из-за чувств к двум мужчинам. Но теперь Габриэль ждет ребенка от бывшей жены. На работе Эмили тоже будет несладко, потому что компания начнет кадровые перестройки. Вторая часть 4 сезона выйдет 12 сентября.
"Эмили в Париже": смотрите трейлер онлайн
"Союз"
Простой строитель Майк живет в родном Нью-Джерси, как вдруг его жизнь переворачивает школьная возлюбленная Роксанна. Впрочем, она появляется на пороге Майка не с любовными намерениями, а с просьбой присоединиться к опасной разведывательной миссии в Европе. Пара воссоединяется спустя годы и погружается в мир шпионов.
"Союз": смотрите трейлер онлайн
"Девушки из Ниццы"
Полицейский Лео узнает, что ее коллегу и брата убили в Гамбурге. Она стремится самостоятельно раскрыть преступление, но на задание отправляется немецкий суперкоп. На самом деле под этим ярлыком скрывается профессиональная полицейская Мелани.
Женщины с взрывными характерами и острой логикой объединяются, внезапно понимая, что они имеют гораздо больше общего.
"Девушки из Ниццы": смотрите трейлер онлайн