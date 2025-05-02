В список новинок попали как комедии, так и триллеры и криминальные шоу. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на Vogue.

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"Четыре времени года"

Премьера: 1 мая

Комедийный сериал со Стивом Кареллом создан по мотивам одноименного фильма 1981 года. Три пары друзей много лет подряд вместе отдыхают каждый сезон. Вдруг одна из пар разводится, поэтому в следующую поездку мужчина берет с собой новую партнершу – значительно более молодую женщину.

"Четыре времени года": смотрите трейлер онлайн

"Плохой парень"

Премьера: 2 мая

Израильская драма рассказывает о 13-летнем подростке Дине, которого бросают в тюрьму для несовершеннолетних преступников. Впоследствии события развиваются в будущем. Дин становится успешным комиком, но его преследуют события прошлого. Сюжет основан на реальных событиях в жизни главного актера-комика. Сериал стал хитом в Израиле и получил ряд премий.

"Плохой парень": смотрите трейлер онлайн

"Бабушки"

Премьера: 10 мая

Фильм основан на истории жизни владельца ресторана Enoteca Maria Джо Скаравелли. После потери матери Джо решает открыть итальянский ресторан в ее память. А шефинями в заведении становятся пожилые женщины, которых в Италии называют nonnas.

"Бабушки": смотрите трейлер онлайн

"Секреты, которые мы храним"

Премьера: 15 мая

События криминального сериала происходят в Дании вокруг мигрантов. Молодая филиппинская девушка Руби исчезает из одного из самых богатых пригородов в Копенгагене. Ее соседка уверена, что произошло что-то плохое. Но для полиции не так важно дело пропавшей иностранки. Но за дело берется новая следователь Айша, которая пытается выяснить, что произошло с Руби.

"Секреты, которые мы храним": смотрите трейлер онлайн

"Любовь, смерть и работы"

Премьера: 15 мая

Четвертый сезон популярного анимационного сериала для взрослых будет состоять из 10 динамичных серий. Здесь появятся не только роботы, но и динозавры и коты. В сериале традиционно сочетается юмор и хоррор.

"Любовь, смерть и роботы": смотрите трейлер онлайн

"Сирены"

Премьера: 22 мая

Молодая девушка Девон взволнована отношениями сестры Симоны с ее новой руководительницей – светской львицей Микаэлой. Девон решает вмешаться, не имея представления о том, какой соперницей покажется Микаэла. Сериал понравится тем, кому полюбилась "Сплетница".

"Сирены": смотрите трейлер онлайн