Вы могли их пропустить: 6 топовых фильмов и сериалов, которые уже вышли в 2024 году
Прошла только половина 2024 года, но уже за эти несколько месяцев на экранах появилось множество удивительных фильмов и сериалов. Если вы не следили за кино в этом году, вы могли пропустить топовые новинки.
В подборке Кино 24 – фильмы и сериалы, вышедшие в первой половине 2024 года и порадовали киноманов. Обратите на них внимание, если эти ленты остались без вашего внимания.
Смотрите также 5 приключенческих сериалов, которые заставят поверить в невозможное
"Дева против беды"
Принцесса Элоди соглашается выйти замуж за принца. Но оказывается, что ее обманули: девушку выбрали на роль жертвы, что должна отдать древний долг. Элоди бросают в пещеру с драконом, и только она сама является своей надеждой на спасение.
"Дева против беды": смотрите трейлер онлайн
"Дюна 2"
Вторая часть легендарного фильма рассказывает о путешествии Пола Атрида и фременов – свободолюбивого народа, живущего на планете Арракис. Целью Пола является отомстить тем, кто хочет уничтожить его семью. На пути героя появляется большая любовь и немалое препятствие.
"Дюна 2": смотрите трейлер онлайн
"Каскадер"
Профессия каскадера незаметна для зрителя, но без него невозможен удачный фильм с экшном и невероятными трюками. Лента рассказывает о каскадере, карьеру и жизнь которого едва не разрушила серьезная травма. Он возвращается к съемкам в кино, но без вызовов не обходится.
"Каскадер": смотрите трейлер онлайн
"Шьогун"
Сериал рассказывает историю смелого английского моряка, который попал в кораблекрушение. У берегов феодальной Японии он встречается с местным владыкой, который враждует с соперниками. Владыка назначает моряка в свою службу, чтобы использовать его знания, золото и пушки.
"Шьогун": смотрите трейлер онлайн
"Джентльмены"
Спин-офф одноименного фильма рассказывает об Эдди Галстеде, который получил немалое количество имущества в наследство от отца. Оказывается, что это ферма по выращиванию конопли в Европе. Эдди хочет сохранить свой новый бизнес несмотря на то, что это незаконно.
"Джентльмены": смотрите трейлер онлайн
"Фолаут"
Сюжет разворачивается в США через 200 лет после ядерной войны с Китаем. Кино рассказывает о постапокалиптическом мире, где спасенным людям приходится выходить из своих убежищ. Главная героиня Люси решается выйти в мир, чтобы найти своего отца.
"Фолаут": смотрите трейлер онлайн
Уникальные сюжеты, талантливые актеры и высококачественное исполнение заслуживают того, чтобы эти фильмы увидели. Они способны приятно удивить и подарить незабываемые впечатления.