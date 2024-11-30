В декабре 2024 года выйдет немало интересных новинок. Среди них – шпионский триллер с Кирой Найтли, мюзикл Сабрины Карпентер и экранизация "100 лет одиночества", пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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"То Рождество"

Премьера: 29 ноября

События фильма разворачиваются в городке Веллингтон-он-Си. Огромная снежная буря меняет планы жителей, в том числе и Санты Клауса. Праздничную анимацию сняли по мотивам детских книг британского писателя Ричарда Керлиса, который создал сценарии к таким популярным фильмам, как "Ноттинг-Хилл", "На самом деле любовь".

"То Рождество": смотрите трейлер онлайн

"Черчилль на войне"

Премьера: 4 декабря

Документальный мини-сериал рассказывает о жизни, стратегии и важных событиях в судьбе Уинстона Черчилля на фоне Второй мировой войны. В ленте собраны записи выступлений и речей Черчилля, рассказы о нем от историков и политиков. Сериал покажет, как Черчиллю удалось сплотить британский народ в 1940 – 1941 годах.

"Черчилль на войне": смотрите трейлер онлайн

"Черные голуби"

Премьера: 5 декабря

События шпионского триллера происходят на Рождество в Лондоне. Главная героиня – сообразительная женщина и преданная жена Хелен, которая также является профессиональной шпионкой. Она уже 10 лет работает на организацию "Черные голуби" и передает секреты своего мужа-политика.

Когда тайного любовника шпионки убивают, ее руководительница просит помощи у старого друга Хелен. Им нужно раскрыть масштабный заговор, связывающий преступный мир с будущим геополитическим кризисом.

"Черные голуби": смотрите трейлер онлайн

"Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер"

Премьера: 6 декабря

Известная поп-певица представляет поклонникам праздничный мюзикл, где собраны хиты, песни с нового мини-альбома fruitcake, неожиданные дуэты и забавные эпизодические роли. Сабрина Карпентер рассказала, что это ее собственный взгляд на классическое праздничное варьете.

"Бессмысленное Рождество с Сабриной Карпентер": смотрите трейлер онлайн

"100 лет одиночества"

Премьера: 11 декабря

Это экранизация легендарного романа Габриэля Гарсиа Маркеса 1967 года, состоящий из 16 серий. Сериал, снят в Колумбии, расскажет историю семью Буэндиа. Их "мучают безумие, невозможная любовь, война и страх перед проклятием, которое обрекает их на сто лет одиночества в мифическом городе Макондо".

"100 лет одиночества": смотрите трейлер онлайн

"Ручная кладь"

Премьера: 13 декабря

События триллера происходят накануне рождественских праздников. Таинственный путешественник требует у молодого агента транспортной службы, чтобы он пропустил опасный пакет через охрану и доставил его на борт рейса. Агент должен проявить свои лучшие черты характера, чтобы спасти пассажиров и аэропорт.

"Ручная кладь": смотрите трейлер онлайн