Должна увидеть каждая: 6 фильмов и сериалов о сильных женщинах, которые вдохновляют на перемены
Кинематограф имеет силу влиять на людей, их настроение и эмоции, укреплять в ценностях и мотивировать к действиям. Фильмы и сериалы о сильных женщинах могут поразить и показать, что такое действительно сильный характер и как достигать своего.
Международный женский день, который отмечают 8 марта во всем мире, должен перестать ассоциироваться с праздником красоты, а вместо этого стать датой, когда бы чествовалась борьба за права женщин. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку фильмов и сериалов о сильных женщинах, которые будут мотивировать и вдохновят к изменениям.
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"Почему женщины убивают"
События сериала разворачиваются в одном и том же доме. Здесь в три разные эпохи жило три разных женщины. Каждая из них сталкивалась с одной и той же проблемой. В этом шоу продемонстрировали женскую силу, месть, а также дружбу и солидарность.
"Почему женщины убивают": смотрите трейлер онлайн
"Горничная"
Молодая девушка Алекс с маленькой дочкой на руках выходит из проблемных отношений. Чтобы обеспечить себя и дочь, она устраивается уборщицей. С этого времени ее жизнь превращается в борьбу за выживание.
"Горничная": смотрите трейлер онлайн
"Большая маленькая ложь"
Сериал рассказывает историю пяти женщин, которая живет своей жизнью в небольшом городе. Их покой нарушает загадочное убийство. Женщины борются со стереотипами, учатся стоять за самих себя и друг за друга.
"Большая маленькая ложь": смотрите трейлер онлайн
"Эрин Брокович"
Легендарная Джулия Робертс сыграла главную роль в этом фильме. Ее героиня разоблачает масштабную экологическую аферу и готова несмотря ни на что бороться с несправедливостью.
"Эрин Брокович": смотрите трейлер онлайн
"Скрытые фигуры"
В центре сюжета – группа талантливых афроамериканок, которые проводят для НАСА математические вычисления. Их используют для запуска первых космических миссий США.
"Скрытые фигуры": смотрите трейлер онлайн
"Малышка на миллион долларов"
Это история о девушке-боксера, которая готова на все ради своей мечты. Она уверена, что станет звездой женского бокса. На этом пути девушку сопровождает тренер – бывший боец, который стал для нее настоящим наставником.
"Крошка на миллион долларов": смотрите трейлер онлайн