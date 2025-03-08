Международный женский день, который отмечают 8 марта во всем мире, должен перестать ассоциироваться с праздником красоты, а вместо этого стать датой, когда бы чествовалась борьба за права женщин. По этому случаю 24 Канал подготовил подборку фильмов и сериалов о сильных женщинах, которые будут мотивировать и вдохновят к изменениям.

Смотрите также Не вычеркивайте эту дату, – Джамала, Осадчая и другие звезды о Международном женском дне

"Почему женщины убивают"

События сериала разворачиваются в одном и том же доме. Здесь в три разные эпохи жило три разных женщины. Каждая из них сталкивалась с одной и той же проблемой. В этом шоу продемонстрировали женскую силу, месть, а также дружбу и солидарность.

"Почему женщины убивают": смотрите трейлер онлайн

"Горничная"

Молодая девушка Алекс с маленькой дочкой на руках выходит из проблемных отношений. Чтобы обеспечить себя и дочь, она устраивается уборщицей. С этого времени ее жизнь превращается в борьбу за выживание.

"Горничная": смотрите трейлер онлайн

"Большая маленькая ложь"

Сериал рассказывает историю пяти женщин, которая живет своей жизнью в небольшом городе. Их покой нарушает загадочное убийство. Женщины борются со стереотипами, учатся стоять за самих себя и друг за друга.

"Большая маленькая ложь": смотрите трейлер онлайн

"Эрин Брокович"

Легендарная Джулия Робертс сыграла главную роль в этом фильме. Ее героиня разоблачает масштабную экологическую аферу и готова несмотря ни на что бороться с несправедливостью.

"Эрин Брокович": смотрите трейлер онлайн

"Скрытые фигуры"

В центре сюжета – группа талантливых афроамериканок, которые проводят для НАСА математические вычисления. Их используют для запуска первых космических миссий США.

"Скрытые фигуры": смотрите трейлер онлайн

"Малышка на миллион долларов"

Это история о девушке-боксера, которая готова на все ради своей мечты. Она уверена, что станет звездой женского бокса. На этом пути девушку сопровождает тренер – бывший боец, который стал для нее настоящим наставником.

"Крошка на миллион долларов": смотрите трейлер онлайн