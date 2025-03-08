Міжнародний жіночий день, яке відзначають 8 березня у всьому світі, повинен перестати асоціюватись зі святом краси, а натомість стати датою, коли б вшановувалась боротьба за права жінок. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку фільмів та серіалів про сильних жінок, які мотивуватимуть та надихнуть до змін.

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"Чому жінки вбивають"

Події серіалу розгортаються в одному і тому самому будинку. Тут у три різні епохи жило троє різних жінок. Кожна з них стикалась з однією і тією самою проблемою. У цьому шоу продемонстрували жіночу силу, помсту, а також дружбу й солідарність.

"Чому жінки вбивають": дивіться трейлер онлайн

"Покоївка"

Молода дівчина Алекс з маленькою донькою на руках виходить з проблемних стосунків. Щоб забезпечити себе та донечку, вона влаштовується прибиральницею. З цього часу її життя перетворюється на боротьбу за виживання.

"Покоївка": дивіться трейлер онлайн

"Велика маленька брехня"

Серіал розповідає історію п'яти жінок, яка живе своїм життям у невеликому місті. Їхній спокій порушує загадкове вбивство. Жінки борються зі стереотипами, вчаться стояти за самих себе та одна за одну.

"Велика маленька брехня": дивіться трейлер онлайн

"Ерін Брокович"

Легендарна Джулія Робертс зіграла головну роль. Її героїня викриває масштабну екологічну аферу й готова попри все боротися з несправедливістю.

"Ерін Брокович": дивіться трейлер онлайн

"Приховані фігури"

У центрі сюжету – група талановитих афроамериканок, які проводять для НАСА математичні обчислення. Їх використовують для запуску перших космічних місій США.

"Приховані фігури": дивіться трейлер онлайн

"Крихітка на мільйон доларів"

Це історія про дівчину-боксера, яка готова на все заради своєї мрії. Вона впевнена, що стане зіркою жіночого боксу. На цьому шляху дівчину супроводжує тренер – колишній боєць, який став для неї справжнім наставником.

"Крихітка на мільйон доларів": дивіться трейлер онлайн