В материале 24 Канала читайте о нескольких фильмах и сериалах, которые стали вирусными в тиктоке. Рекомендуем посмотреть их, если вы еще этого не сделали.

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Какие фильмы и сериалы стали вирусными в TikTok?

"Вне кампуса"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Новый романтический сериал от Amazon Prime Video, основанный на серии книг канадской писательницы Элль Кеннеди. В первом сезоне рассказывается история любви между студенткой Ханной и капитаном хоккейной команды Гарретом.

Ханна влюблена в солиста рок-группы Джастина и хочет привлечь его внимание. Так, они с Гарретом заключают сделку: она помогает ему с учебой, а хоккеист должен заставить парня ревновать.

Однако со временем у главных героев возникают чувства друг к другу.

"Вне кампуса": смотрите онлайн трейлер сериала

"Моя вина: Лондон"

Рейтинг IMDb: 6,2/10

Ноа переезжает из Флориды в Лондон вместе с мамой Эллой к ее новому избраннику Уильяму. Девушка знакомится со своим сводным братом Ником, и между ними возникает страсть.

Ноа проводит лето вместе с новыми друзьями и Ником. Однако влюбленные вынуждены скрывать отношения от родителей. Также девушке придется столкнуться со своим неприятным прошлым.

"Моя вина: Лондон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Макстон-Холл – мир между нами"

Рейтинг IMDb: 7,5/10

Руби Белл родилась в скромной семье, поэтому не привыкла к роскоши. Девушка получает стипендию в престижном колледже "Макстон-Холл", где учатся богатые сверстники. Однако главная героиня старается не отвлекаться, ведь мечтает поступить в Оксфордский университет.

Однажды Руби все же попадает в скандал. Она узнает семейную тайну своего одноклассника Джеймса Бофорта, поэтому он пытается заставить девушку молчать. Неожиданно между ними вспыхивают чувства.

"Макстон-Холл – мир между нами": смотрите онлайн трейлер сериала

"Майкл"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Это история о короле поп-музыки Майкле Джексоне, роль которого в фильме сыграл его племянник – Джаафар Джексон. В картине показан путь певца к славе, в частности то, как его карьера начиналась в группе Jackson 5, где парень выступал вместе с братьями.

"Майкл": смотрите онлайн трейлер фильма

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