Телеиндустрия и сфера журналистики стала вдохновением для многих режиссеров, поэтому за работой работников радио и телевидения можно наблюдать даже на экране. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку интересных фильмов и сериалов, которые показывают, что происходит с другой стороны камер.

К слову 3 романтические фильмы, которые захочется посмотреть с любимым человеком

"Утреннее шоу"

Сериал показывает тайны утреннего телевидения на вымышленном телеканале. Алекс Леви и Митч Кесслер вели популярную утреннюю передачу, и их дуэт распадается из-за скандала.

Митча увольняют с канала из-за обвинений в домогательствах от нескольких работниц канала UBA. Президент канала не спешит продлевать контракт с Алекс Леви, но она опережает его и произносит речь, где выражает солидарность движению #MeToo.

"Утреннее шоу": смотрите трейлер онлайн

"Шоу Трумана"

Сатирический фильм погружает зрителя в жизнь Трумана Бербанка. Это обычный человек с хорошей работой и любимой женой. Но он не догадывается, что мир вокруг него – это искусственные декорации, а окружение – это профессиональные актеры. Когда прожектор падает прямо рядом с домом Трумана, он начинает подозревать, что все вокруг него – обман.

"Шоу Трумана": смотрите трейлер онлайн

"Скандал"

Фильм рассказывает о секс-скандале, вспыхнувшем на телеканале Fox News в США, когда его основателя Роджера Эйлса обвинили в домогательствах. Об этом стало известно только тогда, когда Гретхен Карлсон уволилась с канала и подала в суд на бывшего руководителя. Вслед за ней к обвинениям присоединились и другие работницы, которые подтвердили недопустимое поведение Эйлса.

"Скандал": смотрите трейлер онлайн

"Love"

Это приземленный и реалистичный взгляд на историю любви. Микки и Гас – абсолютные противоположности в характерах и происхождении, которые вступают в невероятные отношения. Они действительно влюблены, но паре чрезвычайно сложно найти общий язык. Гас работает на радиостанции и далеко не в восторге от своей работы. Но это тоже интересный способ увидеть работу на радио с другой стороны.

Love: смотрите трейлер онлайн