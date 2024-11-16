Телеіндустрія та сфера журналістики стала натхненням для багатьох режисерів, тому за роботою працівників радіо й телебачення можна спостерігати навіть на екрані. З нагоди свята 24 Канал підготував добірку цікавих фільмів та серіалів, які показують, що відбувається з іншого боку камер.

До слова 3 романтичні фільми, які захочеться подивитися з коханою людиною

"Ранкове шоу"

Серіал показує таємниці ранкового телебачення на вигаданому телеканалі. Алекс Леві й Мітч Кесслер вели популярну ранкову передачу, та їхній дует розпадається через скандал.

Мітча звільняють з каналу через звинувачення в домаганнях від кількох працівниць каналу UBA. Президент каналу не поспішає продовжувати контракт з Алекс Леві, але вона випереджає його та виголошує промову, де висловлює солідарність рухові #MeToo.

"Ранкове шоу": дивіться трейлер онлайн

"Шоу Трумена"

Сатиричний фільм занурює глядача у життя Трумана Бербанка. Це звичайний чоловік з хорошою роботою та коханою дружиною. Та він не здогадується, що світ навколо нього – це штучні декорації, а оточення – це професійні актори. Коли прожектор падає просто поряд з будинком Трумена, він починає підозрювати, що все навколо нього – обман.

"Шоу Трумена": дивіться трейлер онлайн

"Сенсація"

Фільм розповідає про секс-скандал, що спалахнув на телеканалі Fox News у США, коли його засновника Роджера Ейлса звинуватили в домаганнях. Про це стало відомо лише тоді, коли Гретхен Карлсон звільнилась з каналу й подала до суду на колишнього керівника. Слідом за нею до звинувачень долучилися й інші працівниці, які підтвердили неприпустиму поведінку Ейлса.

"Сенсація": дивіться трейлер онлайн

"Love"

Це приземлений та реалістичний погляд на історію кохання. Міккі та Ґас – абсолютні протилежності у характерах та походженнях, які вступають у неймовірні стосунки. Вони справді закохані, але парі надзвичайно складно порозумітися. Ґас працює на радіостанції і далеко не в захваті від своєї роботи. Але це теж цікавий спосіб побачити роботу на радіо з іншого боку.

Love: дивіться трейлер онлайн