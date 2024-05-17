Что посмотреть после работы: 5 легких фильмов, которые помогут расслабиться

Сегодня пятница, а это означает одно – позади тяжелая рабочая неделя, а впереди – незабываемые выходные. Самое время устроить себе настоящий релакс за просмотром легкого фильма.

Редакция Кино 24 сделала список лент специально для таких случаев. Среди избранного: "Все радостные места", "Кафе желаний", "Рождение звезды" и другие.

Советуем Нокаут от ярких эмоций: 3 лучшие фильмы о боксерах

"На высотах Нью-Йорка" (2021)

Фильм был создан по мотивам одноименного мюзикла, который успешно представлялся на Бродвее с 2009 по 2011 год.

Действие разворачивается в Нью-Йоркском районе Вашингтон-Хайтс, расположенном на севере Манхэттена. Уснави (Энтони Рамос), владелец небольшого магазинчика, знает всех местных жителей. Спокойную жизнь героев внезапно нарушает потрясающее известие: один из них выиграл рекордную сумму денег в лотерее.

"На высотах Нью-Йорка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все радостные места" (2020)

Встреча Вайолет и Теодора резко меняет их жизнь навсегда. Оба страдают от эмоциональных и физических разрывов из прошлого, но они обнаруживают, что даже самые маленькие места и события могут иметь большое значение.

Главные роли исполнили Эль Фэннинг и Джастис Смит. Фильм был снят по мотивам одноименного романа Дженнифер Нивен, который увидел свет в 2015 году и стал бестселлером. Режиссером выступил Бретт Хейли, известный по фильму "В поисках Аляски".

"Все радостные места": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кафе желаний" (2019)

Мужчина, по имени Виктор, уже давно не является молодым; его жизнь была полна событий и любви. Но сейчас все иначе – годы пролетели, а любимая женщина решила изменить ему с другом семьи.

Его сын решил удивить отца необычным подарком на день рождения: существует компания, что способна максимально точно воссоздает прошлые события, перенося вас в то время. Кто-то может хотеть увидеть ключевые моменты истории, но Виктор мечтает вернуться в день, когда он встретил свою возлюбленную. 40 лет назад мужчина был на самом деле счастлив.

"Кафе желаний": смотрите онлайн трейлер фильма

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Рождение звезды" (2018)

Когда-то Джексон Мейн был выдающимся музыкантом, исполнявшим кантри-музыку. Но теперь его музыкальный путь приближается к краху.

Однажды в заведении он встретил девушку с божественным голосом – ее зовут Элли. Она всегда мечтала о большой музыкальной карьере, но уже потеряла веру в свои мечты. Дело в том, что людям нравится ее голос, но они не принимают ее внешности. Джек решает помочь Элли осуществить ее мечту любой ценой.

Их совместная работа приносит им не только успех в музыкальной сфере, но и любовь. Но сможет ли этот успех не вмешаться в их отношения?

"Рождение звезды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Самое длинное путешествие" (2015)

История раскрывает две любовные линии: первая происходит в наше время, а вторая – на поколение раньше. Отношения Люка и Софи зажигаются с невероятно сильной страстью.

Но когда Люк, бывший чемпион родео, решает вернуться к любимому делу, Софи оказывается в отчаянии. Она имеет страх потерять свою настоящую любовь и это заставляет юную студентку колледжа раскалываться между своим сердцем и здравомыслящими решениями.

Все меняется, когда пара встречается с пожилым Айрой, который рассказывает свою собственную историю любви.

"Самое длинное путешествие": смотрите онлайн трейлер фильма

Усаживайтесь поудобнее и не забудьте о попкорне. Выбирайте ленту для просмотра и устройте себе незабываемые выходные после напряженной рабочей недели.