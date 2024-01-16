В подборке 24 Канала вспомним, в каких еще лентах, кроме "Барби", можно увидеть Марго Робби. Выбирайте фильм для просмотра и наслаждайтесь!

Рекомендуем Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт

Фильмы из Марго Робби

"Волк с Уолл-стрит"

Сюжет фильма базируется на реальных событиях, связанных с Джорданом Белфортом, действующим банкиром, который благодаря своим безумным махинациям оказался за решеткой. Белфорт стоял за созданием одной из крупнейших брокерских контор, основанной в 1978 году.

Сначала он занимался отмыванием денег и впервые очутился в тюрьме на 10 лет. Зависимость от алкоголя и наркотиков делала его еще более особенным. Несмотря на преступную деятельность и проблемы, он занимался написанием книг и проводил публичные мероприятия по личностному и финансовому развитию.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Однажды...в Голливуде"

Мы увидим этот мир глазами популярного актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Год раньше успешно сыграл всего в одном сериале и теперь стремится найти свое место среди множества звезд Голливуда. Также это амбициозно делает его напарник Клифф. Даже с учетом прошлого успеха, добиться нового будет еще труднее. Все эти события будут разворачиваться в то время, когда процветала секта известного Чарльза Мэнсона…

"Однажды в Голливуде": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отряд самоубийц"

Правительство решает предоставить команде супер преступников возможность оправдать свои грехи. Это выполняется путем назначения им миссии, где, по всей вероятности, все закончится их смертью. Только финал истории раскроет все карты…

"Отряд самоубийц": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любимый из будущего"

В свой день рождения обычный юноша, по имени Тим получает неожиданное открытие – оказывается, что он одарен особой способностью! Это свойство путешествовать во времени, которое он унаследовал от своего отца.

Чтобы не терять эту силу, Тим решает использовать ее для блага человечества. Однако эта способность работает только на него, что заставляет его искать другие способы воздействия на окружающие события и в результате приводит его к любви.

"Любимый из будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Фокус"

Никки является ветераном сферы обмана, взявшего под свое крыло ученицу, Джесс. Для нее деньги, заработанные путём мошенничества, являются новым опытом. То, что изначально должно было быть только профессиональной связью, неожиданно перерастает во что-то большее для героев.

Хотя романтика всегда придает им крылья, пара понимает, что их отношения могут оказаться не совсем тем, что им нужно. Трансформация поначалу мимолетного захвата в нечто серьезное может серьезно подорвать и жизненные планы Никки и Джесс.

"Фокус": смотрите онлайн трейлер фильма

"Амстердам"

Сюжет разворачивается в 30-е годы. Три друга становятся свидетелями убийства, сами оказываются под подозрением и раскрывают один из самых загадочных заговоров в американской истории.

"Амстердам": смотрите онлайн трейлер фильма