У добірці 24 Каналу пригадаємо, у яких ще стрічках, окрім "Барбі" можна побачити Марго Роббі. Обирайте фільм для перегляду та насолоджуйтесь уже зараз!

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Фільми з Марго Роббі

"Вовк з Уолл-стріт"

Сюжет фільму базується на реальних подіях, пов'язаних із Джорданом Белфортом, чинним банкіром, який, завдяки своїм шаленим махінаціям, опинився за ґратами. Белфорт стояв за створенням одного з найбільших брокерських контор, що було засновано в 1978 році.

Спочатку він займався відмиванням грошей і вперше опинився в тюрмі на 10 років. Залежність від алкоголю та наркотиків робила його ще особливішим. Попри злочинну діяльність та негаразди, він займався написанням книг і проводив публічні заходи з особистісного та фінансового розвитку.

"Вовк з Уолл-стріт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одного разу...в Голлівуді"

Ми побачимо цей світ очима популярного актора Ріка Далтона та його дублера Кліффа Бута. Рік раніше успішно зіграв усього в одному серіалі й тепер прагне знайти своє місце серед великої кількості зірок Голлівуду. Також це амбіційно робить його напарник Кліфф. Навіть з урахуванням минулого успіху, досягти нового буде ще важче. Всі ці події розгортатимуться в той самий час, коли процвітала секта відомого Чарльза Менсона…

"Одного разу...в Голлівуді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загін самогубців"

Уряд вирішує надати команді суперзлочинців можливість виправдати свої гріхи. Це виконується шляхом призначення їм місії, де, ймовірно, все закінчиться їхньою смертю. Лише фінал історії розкриє усі карти…

"Загін самогубців": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коханий з майбутнього"

У свій день народження звичайний юнак, на ім'я Тім отримує несподіване відкриття – виявляється, що він обдарований особливою здібністю! Це властивість подорожувати в часі, яку він успадкував від свого батька.

Щоб не марнувати цю силу, Тім вирішує використовувати її для блага людства. Однак ця здатність працює лише на нього, що змушує його шукати інші способи впливу на навколишні події й, в результаті, приводить його до любові.

"Коханий з майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Фокус"

Ніккі є ветераном сфери обману, який взяв під своє крило ученицю, Джесс. Для неї гроші, зароблені шляхом шахрайства, є новим досвідом. Те, що спочатку повинно було бути лише професійним зв'язком, несподівано переростає у щось більше для героїв.

Хоча романтика завжди надає їм крила, пара розуміє, що їхні стосунки можуть виявитися не зовсім тим, що їм потрібно. Трансформація спочатку швидкоплинного захоплення в щось серйозне може серйозно підірвати та життєві плани Ніккі й Джесс.

"Фокус": дивіться онлайн трейлер фільму

"Амстердам"

Сюжет розгортається у 30-ті роки. Троє друзів стають свідками вбивства, самі опиняються під підозрою та розкривають одну з найбільш загадкових змов в американській історії.

"Амстердам": дивіться онлайн трейлер фільму