На Кино 24 найдете подборку фильмов, которые будут способствовать уютной, романтической атмосфере накануне самого романтического дня в году. А главные роли в них сыграл непревзойденный Эштон Кутчер, который уже покорил сердца миллионов девушек.

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"К тебе или ко мне", 2023

Когда лучшие друзья и полные противоположности Дебби и Питер на неделю меняются домами, они заглядывают в жизнь друг друга, а это может разжечь любовь.

"К тебе или ко мне": смотрите онлайн трейлер фильма

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з Favbet. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

"Приключения в Вегасе", 2008

Казалось, что эта история не будет иметь счастливого конца, но все произошло не так, как думалось. Двое незнакомцев после бурной ночи в Вегасе заключают брак. Они пытаются расстаться, но есть кое-что, что заставляет их остаться вместе.

"Приключения в Вегасе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Больше чем секс", 2011

Это легкая романтическая комедия о том, насколько легко мужчины вступают в сексуальный контакт и насколько трудно им достичь эмоциональной близости. Сначала главных героев связывают только романтические отношения, но впоследствии они понимают, что физическое влечение перерастает в нечто гораздо большее.

"Больше чем секс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Молодожены", 2003

Том и Сара – счастливые влюбленные, которые недавно поженились. Отправляясь в свадебное путешествие, молодожены мечтали о счастливой старости, но все обернулось сумасшествием, проблемы сваливаются на пару одна за другой.

"Молодожены": смотрите онлайн трейлер фильма