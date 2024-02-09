На Кіно 24 знайдете добірку фільмів, які сприятимуть затишній, романтичній атмосфері напередодні найромантичнішого дня в році. А головні ролі в них зіграв неперевершений Ештон Кутчер, який вже підкорив серця мільйонів дівчат.

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"До тебе чи до мене", 2023

Коли найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, вони зазирають у життя одне одного, а це може розпалити кохання.

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"Пригоди у Вегасі", 2008

Здавалося, що ця історія не матиме щасливого кінця, але все сталося не так, як гадалося. Двоє незнайомців після бурхливої ночі у Вегасі укладають шлюб. Вони намагаються розлучитися, але є дещо, що змушує їх залишитися разом.

"Пригоди у Вегасі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Більше ніж секс", 2011

Це легка романтична комедія про те, наскільки легко чоловіки вступають в сексуальний контакт і наскільки важко їм досягти емоційної близькості. Спочатку головних героїв пов'язують лише романтичні стосунки, але згодом вони розуміють, що фізичний потяг переростає у щось набагато більше.

"Більше ніж секс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Молодята", 2003

Том і Сара – щасливі закохані, які нещодавно одружилися. Відправляючись у весільну подорож, наречені мріяли про щасливу старість, але все обернулося божевільнею, проблеми звалюються на пару одна за одною.

"Молодята": дивіться онлайн трейлер фільму