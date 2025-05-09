Юрий Ильенко, которому 9 мая могло бы исполниться 89 лет, сделал немалый вклад в развитие украинского кино. По случаю его дня рождения Кино 24 подготовило подборку фильмов, которые стоит посмотреть.

К слову 10 самых популярных фильмов, которые влюбили в себя украинцев по всему миру

"Колодец для жаждущих" (1965)

Фильм рассказывает о деде Левке, которого оставила его семья. Он ухаживает за сельским колодцем и мечтает о том, что его родные вернутся. Устав, Левко готовится к смерти. Но тут семья возвращается в село.



Фильмы Юрия Ильенко / Фото "Довженко-Центр"

Это дебютный фильм для Юрия Ильенко как для режиссера, что может откликаться даже нынешнему поколению. Ведь одна из идей – миграция молодежи из села в город. Ленту сняли в 1965, но показали только через более 20 лет из-за запретов и критики со стороны советской власти. Сценаристом был Иван Драч.

"Вечер на Ивана Купала" (1969)

Между юным крестьянином Петром и дочерью его хозяина возникают чувства. Но отец не хочет отдавать девушку замуж за батрака. Расстроенный Петр идет в кабак, где встречается с Басаврюком, которого считают дьяволом. Басаврюк предлагает парню сделку, которая поможет ему жениться на любимой.



Фильмы Юрия Ильенко / Фото "Довженко-Центр"

Новаторский фильм, где использовали цвет для раскрытия авторского замысла, сняли с экранов из-за решения министра культуры СССР. 18 лет ленту не показывали, однако ее необычные решения смогли заметить за рубежом. В 1967 году дирекция Венецианского кинофестиваля приглашала Ильенко принять участие.

"Белая птица с черной отметиной" (1971)

События фильма происходят вокруг гуцульской семьи Дзвонарей в 1937 году, которые живут в бедном селе на Буковине. Трое старших сыновей влюбляются в дочь священника. Но ни одного из них не ждет счастливый финал.



Фильмы Юрия Ильенко / Фото "Довженко-Центр"

Этот фильм стал дебютом в кино для Богдана Ступки, который сыграл одного из братьев. Главным героем стал воин УПА, к тому же лента по-особенному изображала запад Украины, что снова разозлило власть. Ильенко от суда спасло лишь то, что украинское кино очень любил Петр Шелест – секретарь ЦК.

"Молитва за гетмана Мазепу" (2001)

Иван Мазепа даже в гробу пугал российского царя Петра I. Он на грани безумия появляется возле захоронения, чтобы уничтожить все, что осталось в память о гетмане. И теперь Мазепа восстает из могилы, чтобы рассказать врагу историю своей жизни.



Фильмы Юрия Ильенко / Фото "Довженко-Центр"

Это последняя лента Юрия Ильенко. Его называют первым полнометражным, а также высокобюджетным фильмом независимой Украины, ведь на него потратили 12 миллионов гривен. Работа снова вызвала скандал, хотя сам Ильенко говорил, что фильм является художественным, а не политическим.